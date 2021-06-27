У Нью-Мексико під час прогулянки на повітряній кулі загинуло п'ятеро людей

П'ятеро людей загинули під час аварії повітряної кулі в Альбукерке (штат Нью-Мексико, США

П'ятеро людей загинули під час аварії повітряної кулі в Альбукерке (штат Нью-Мексико, США

П'ятеро людей загинули під час аварії повітряної кулі в Альбукерке (штат Нью-Мексико, США

П'ятеро людей загинули під час аварії повітряної кулі в Альбукерке (штат Нью-Мексико, США

Повітряна куля врізався в лінію електропередач

П'ятеро людей загинули під час аварії повітряної кулі в Альбукерке (штат Нью-Мексико, США), повідомляє ABC News.

Повітряна куля врізався в лінію електропередач на захід від міжнародного аеропорту Санпорт.

Кабіна з 5 пасажирами відірвалася від кулі, впала та загорілася.

Четверо пасажирів померли на місці, п'ятий — в лікарні.

Нагадаємо, в травні трагедія з повітряною кулею сталася на Хмельниччині.

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