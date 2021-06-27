В Україні визначилися з шістьма першими платними автобанами. Карта та вартість проїзду

Траси з’єднують Україну з Європою та Азією, втім поки немає остаточних дат відкриття платного трафіку

77 гривень за 100 кілометрів – такою буде вартість користування платними дорогами в Україні. Інвесторам збираються передати одразу шість трас. Під них уже розробили спеціальні дорожні знаки і незабаром водії побачать їх на шляхах. Чи не завелика ціна для українського водія і чому взагалі за проїзд на власному авто потрібно платити, – повідомляють «Сьогодні».

Водій автобуса Юрій за кермом 22 роки і об’їздив майже всю Європу. Дороги обирає платні, бо це, виявляється, економніше.

«Ми не стоїмо в корках, ми не проїжджаємо міськими вулицями. По-друге: якість доріг дає нам плюс, що ми не так часто ремонтуємо автомобілі», – ділиться водій.

В Європі платні дороги – норма, в Україні їх досі немає. Збудувати платні автошляхи хотіли п’ятеро інвесторів, але до справи так і не дійшло.

«Людина яка інвестує мільярди, або сотні мільйонів доларів – хоче, щоб ці гроші були захищені в Україні. Коли вони кожен день дивляться новини про рейдерське захоплення, що держава нічого не гарантує. Ось збудували 100 км дороги, а потім у нас все забрали. Це міф чи реальність в Україні? Звичайно реальність», – нарікає автомобільний експерт Рауль Чілачава.

Платна дорога – означає якісна. В Європі такі майже всюди. Вартість проїзду складає:

Польща – $3 за 100 км;

Франція – $10;

Португалія – $1,5.

Це ціна для легковиків, фури платять більше. Щоб така дорога з’явилася має бути: мінімум 3 смуги в обидва напрямки і якісне покриття. З плюсів: – на цих дорогах немає світлофорів, перехресть, вони не проходять через населені пункти, тож їхати можна 130 кілометрів на годину.

В Україні повною мірою таким стандартам відповідає лише одна магістраль – Київ-аеропорт «Бориспіль». Вона завдовжки – 22,5 км, тут три смуги в кожному напрямку.

Будівництво автобанів – дороге задоволення. В середньому вартість стартує від 250 мільйонів доларів. Тому й залучають приватних інвесторів. Вони отримують від держави ділянку і роблять трасу власним коштом. Окупиться така інвестиція через 20 років. До того ж приватникам дають контролювати всю інфраструктуру в межах дороги: АЗС, ресторани, готелі.

У мінінфраструктурі вже навіть визначилися з першими 6 трасами, які планують віддати інвестору. Це Харків-Дніпро-Запоріжжя, траса з Борисполя до Полтави, Херсон-Миколаїв. Зі столиці можна буде доїхати до Рівного через Житомир, Ягодин-Ковель-Луцьк і Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.

Ці шість доріг обрали тому, що вони найважливіші. Вони сполучають Україну з іншими країнами. З Європою, з Азією і саме ними ми маємо найбільший трафік. Так чи інакше, платні дороги – це перспектива не «на завтра» і навіть не «на післязавтра».