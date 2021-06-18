Прожитковий мінімум піднімуть удвічі: як це відіб'ється на пенсіях, зарплатах і штрафах

В Україні в 2,5 рази піднімуть прожитковий мінімум

В Україні збираються підняти прожитковий мінімум і поміняти методологію його розрахунку. Разом з прожитковим мінімумом почнуть підніматися та інші соціальні виплати, але зовсім по іншим нормам. Як буде змінюватися сума прожиткового мінімуму і наскільки це дозволить підняти суми пенсій і соціальних виплат, пише «24 канал».

Як підвищуватимуть прожитковий мінімум

Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт №3515, який регулює норми формування прожиткового мінімуму. У цьому законопроєкті пропонується нова методика нарахування прожиткового мінімуму - у відсотковому співвідношенні до середньомісячної зарплати в Україні за рік, що передує року формування державного бюджету з урахуванням прогнозу інфляції поточного року.

У 2021 році процентне співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної зарплати має скласти не менше 40%, А до 2030 року – 50%. Щорічно сума прожиткового мінімуму буде підніматися на 1%.

Приклад: У 2020 році середня заробітна плата склала 11 591 гривню. Прогноз НБУ за рівнем інфляції-8%. Значить у 2022 році мінімальний прожитковий мінімум повинен скласти 5 132 гривні. А це майже у 2,5 раза більше, ніж сума прожиткового мінімуму у 2021 році.

Суми прожиткового мінімуму можуть переглянути через 3 місяці після прийняття бюджету, але якщо для цього не буде причин, то він не буде змінюватися протягом 12 місяців.

Крім того, за новим законопроєкт можуть бути встановлені однакові прожиткові мінімуми для всіх категорій громадян.

Які норми прожиткового мінімуму діють зараз в Україні

З 1 грудня 2020 року були встановлені такі мінімуми:

Загальний – 2 189 гривень

Діти до 6 років – 1 921 гривня

Діти віком від 6 до 18 років – 2 395 гривень

Працездатні громадяни – 2 270 гривень

Особи, які втратили працездатність – 1 769 гривень

Зараз суми прожиткового мінімуму переглядають двічі на рік, але виплати збільшуються в середньому на 50-1120 гривень. Такі суми прожиткового мінімуму не покривають за фактом витрат навіть на найнеобхідніше.

Крім того, в Міністерстві соціальної політики щомісяця визначають «фактичний прожитковий мінімум», який на цей момент становить суму у два рази більшу, ніж встановлена.

У квітні 2021 року такий прожитковий мінімум склав 4 480 гривень, для дітей до 6 років – 3 953 гривні, для дітей від 6 до 18 років – 4 872 гривні, для працездатних – 4 421 гривню (з урахуванням обов'язкових платежів – 5 492 гривні), для непрацездатних – 3 628 гривень.

Як зміняться інші виплати після підвищення прожиткового мінімуму

На жаль, не всі соціальні виплати будуть підвищуватися. Мінімальна пенсія в Україні зараз становить 1 769 гривень. У законопроєкті зазначено, що у 2022 році буде враховуватися підвищення прожиткового мінімуму при обчисленні мінімальної пенсії, і щорічно будуть додавати по 2%, але нараховувати її будуть за іншою схемою. З прожитковим мінімумом вона зрівняється не раніше 2041 року.

Соціальні виплати депутати також пропонують відв'язати від прожиткового мінімуму й окремо формувати суми виплат при прийнятті щорічного бюджету.

Оклади працівникам також пропонується нараховувати за іншими нормами та прив'язати їх до мінімального посадового окладу для відповідних категорій. Це зробить роботу в держструктурах більш конкурентоспроможною.

Важливо! У законопроєкті пропонується усунути вимогу, за якою мінімальна заробітна плата не може бути нижче прожиткового мінімуму.

Які норми прожиткового мінімуму встановлені в бюджетній декларації

Січень 2022 року – 2 393 гривні

Січень 2023 року – 2 589 гривень

Січень 2024 року – 2 778 гривень

Що кажуть експерти з приводу нового законопроєкту

Економіст Олег Пендзин вважає, що в Україні обраховують тільки фізіологічний прожитковий мінімум, а в усьому світі відштовхуються від соціальних норм.

«Є такі країни, де в прожитковий мінімум закладені навіть кошти на утримання домашніх тварин. А у нас з вами фізіологічний – троє трусів, чотири пари шкарпеток, половина пальто на рік, це фізіологія, а не соціальні питання. І різниця між соціальним і фізіологічним прожитковим мінімумом фантастична», – вважає експерт.

Він зазначив, що в Україні потрібно кардинально змінювати підхід у бік соціального прожиткового мінімуму, оскільки при розрахунку витрат не враховується навіть те, що прописано в Конституції. Зокрема – право на житло.