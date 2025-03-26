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Українкам запропоновано отримати професію в «зеленій енергетиці»: деталі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Українкам запропоновано отримати професію в «зеленій енергетиці»: деталі
Жінки в Україні можуть освоїти нову професію
фото: EcoTech Ukraine

Жінкам пропонують стати частиною важливого процесу у сфері відновлювальної енергетики

В умовах енергетичної кризи Україна активно переходить на відновлювані джерела енергії, і сонячні електростанції стають ключовим елементом у досягненні енергетичної незалежності. Це також є чудовою можливістю для жінок стати частиною важливого процесу у сфері відновлювальної енергетики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Greenpeace Ukraine.

З цією метою організації «Вімен ін Тех Україна», Greenpeace Україна, у співпраці з гуманітарною організацією «Людина в біді» та за фінансової підтримки чеського народу оголошують набір на безкоштовний навчальний курс «Монтувальниця сонячних електростанцій».

Чого чекати на курсі?

  • 3 тижні інтенсивного навчання (квітень-травень 2025 року)
  • Теоретичні та практичні заняття з монтажу фотоелектричних модулів
  • Тижнева очна практика в Києві
  • Професійний сертифікат
  • Перспектива працевлаштування в сфері сонячної енергетики

Якщо жінка хоче розвиватися у сфері сонячних електростанцій, має базову технічну освіту або досвід роботи у суміжних галузях, проживаєте в Івано-Франківській, Львівській, Дніпропетровській, Харківській чи Миколаївській областях та готова пройти тижневу практику в Києві, щоб розпочати кар’єру у відновлювальній енергетиці треба подати заявку. Набір триває з 25.03 по 11.04.

Раніше ми писали, що у 2024 році в Україні налічувалося понад 259 тис. фізичних осіб-підприємців (ФОП), які сплачують єдиний податок і мають найманих працівників. Загалом вони забезпечили роботою 673 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот». 

За рік кількість підприємців із найманими працівниками зросла на 9%. Водночас на 259 тис. ФОПів нині працює 673 тис. осіб – це на 13% менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Теги: навчання робота

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