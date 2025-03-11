Ринок праці в Україні. Кого шукають роботодавці?

Ринок праці зосередиться на залученні молоді, жінок, ветеранів та людей з інвалідністю

Ключовими викликами ринку праці залишаються кадровий дефіцит, адаптація до сучасних реалій, а також зростання ролі інклюзії та перекваліфікації працівників

Український ринок праці у 2025 році зосередиться на залученні молоді, жінок, ветеранів і людей з інвалідністю. Роботодавці віддаватимуть перевагу кандидатам із гнучкими навичками, здатністю до навчання та адаптації до нових умов. Про це інформує «Главком» із посиланням nenka.info.

Керівниця напрямку «Робота» на одному з кадрових порталів Марія Абдулліна зазначає, що ключовими викликами ринку праці залишаються кадровий дефіцит, адаптація до сучасних реалій, а також зростання ролі інклюзії та перекваліфікації працівників. За її словами, 65% роботодавців прогнозують подальше загострення кадрової кризи, а 71% компаній уже стикаються з браком кваліфікованих спеціалістів.

Бізнесу доведеться адаптуватися до нових викликів, зокрема розширення інклюзивності, перекваліфікації персоналу та впровадження гнучких моделей зайнятості. Все більшого значення набувають різноманітність і рівність можливостей на ринку праці. У цьому контексті компанії прагнуть залучати:

молодь до 25 років (46% роботодавців);

жінок (34%);

студентів (33%);

ветеранів, які повертаються до цивільного життя.

Також відбуваються зміни в політиці працевлаштування людей з інвалідністю. Законопроєкт № 5344-д передбачає, що державні органи та приватні компанії повинні або створювати робочі місця для осіб з інвалідністю, або сплачувати спеціальний внесок. Документ передбачає:

обов’язкове створення від 1 робочого місця для компаній із 8–25 працівниками до 4% загальної кількості місць у більших організаціях;

альтернативну можливість сплати внеску замість створення робочих місць;

фінансову підтримку адаптації робочих місць;

соціальний супровід і професійну адаптацію працівників.

У 2025 році компанії також активно інвестуватимуть у розвиток персоналу. Вже 56% роботодавців заявили про намір фінансувати програми перекваліфікації та підвищення кваліфікації своїх співробітників.

Нагадаємо, все більше країн експериментують із чотириденним робочим тижнем або встановлюють його, потенційно переосмислюючи майбутнє роботи. Про це пише «Главком» з посиланням на видання Condé Nast Traveler.

«Хоча багато країн із 4-денним робочим тижнем нещодавно завершили свої пілотні програми, такі місця, як Токіо та Валенсія, Іспанія, все ще експериментують із різними способами втілення постійних довгих вихідних у реальність. Тим часом такі країни, як Бельгія та ОАЕ, законодавчо встановили 4-денний робочий тиждень для окремих державних службовців», – йдеться у статті.