Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ринок праці в Україні. Кого шукають роботодавці?

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ринок праці в Україні. Кого шукають роботодавці?
Ринок праці зосередиться на залученні молоді, жінок, ветеранів та людей з інвалідністю
фото: Mind.ua

Ключовими викликами ринку праці залишаються кадровий дефіцит, адаптація до сучасних реалій, а також зростання ролі інклюзії та перекваліфікації працівників

Український ринок праці у 2025 році зосередиться на залученні молоді, жінок, ветеранів і людей з інвалідністю. Роботодавці віддаватимуть перевагу кандидатам із гнучкими навичками, здатністю до навчання та адаптації до нових умов. Про це інформує «Главком» із посиланням nenka.info.

Керівниця напрямку «Робота» на одному з кадрових порталів Марія Абдулліна зазначає, що ключовими викликами ринку праці залишаються кадровий дефіцит, адаптація до сучасних реалій, а також зростання ролі інклюзії та перекваліфікації працівників. За її словами, 65% роботодавців прогнозують подальше загострення кадрової кризи, а 71% компаній уже стикаються з браком кваліфікованих спеціалістів.

Бізнесу доведеться адаптуватися до нових викликів, зокрема розширення інклюзивності, перекваліфікації персоналу та впровадження гнучких моделей зайнятості. Все більшого значення набувають різноманітність і рівність можливостей на ринку праці. У цьому контексті компанії прагнуть залучати:

  • молодь до 25 років (46% роботодавців);
  • жінок (34%);
  • студентів (33%);
  • ветеранів, які повертаються до цивільного життя.

Також відбуваються зміни в політиці працевлаштування людей з інвалідністю. Законопроєкт № 5344-д передбачає, що державні органи та приватні компанії повинні або створювати робочі місця для осіб з інвалідністю, або сплачувати спеціальний внесок. Документ передбачає:

  • обов’язкове створення від 1 робочого місця для компаній із 8–25 працівниками до 4% загальної кількості місць у більших організаціях;
  • альтернативну можливість сплати внеску замість створення робочих місць;
  • фінансову підтримку адаптації робочих місць;
  • соціальний супровід і професійну адаптацію працівників.

У 2025 році компанії також активно інвестуватимуть у розвиток персоналу. Вже 56% роботодавців заявили про намір фінансувати програми перекваліфікації та підвищення кваліфікації своїх співробітників.

Нагадаємо, все більше країн експериментують із чотириденним робочим тижнем або встановлюють його, потенційно переосмислюючи майбутнє роботи. Про це пише «Главком» з посиланням на видання Condé Nast Traveler. 

«Хоча багато країн із 4-денним робочим тижнем нещодавно завершили свої пілотні програми, такі місця, як Токіо та Валенсія, Іспанія, все ще експериментують із різними способами втілення постійних довгих вихідних у реальність. Тим часом такі країни, як Бельгія та ОАЕ, законодавчо встановили 4-денний робочий тиждень для окремих державних службовців», – йдеться у статті. 

Читайте також:

Теги: Україна законопроєкт робота навчання ринок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна і Трамп. Ситуація на наступні чотири роки зрозуміла
Україна і Трамп. Ситуація на наступні чотири роки зрозуміла
9 березня, 07:01
Робота на випередження для СБУ є пріоритетом
Удари по енергетиці. Наслідки могли бути значно гіршими
7 березня, 18:33
28-річний Олександр Рудинський зіграв роль 18-річного хлопця Івана у короткометражному фільмі «Камінь, ножиці, папір»
«Найважчі зйомки у моєму житті». Олександр Рудинський – про фільм, що виборов премію BAFTA Культурний фронт
18 лютого, 20:00
«Контракт 18-24» пропонує контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу, а решта – під час служби
Міноборони запустило формат добровільної служби для українців до 25 років. Які умови?
11 лютого, 20:58
Добудова ХАЕС не потребуватиме бюджетних коштів – депутатка
Добудова ХАЕС не потребуватиме бюджетних коштів – депутатка
16 лютого, 13:08
У січні українці закрили ФОПів утричі більше, ніж відкрили
У січні українці закрили ФОПів утричі більше, ніж відкрили
17 лютого, 10:15
Програма «Зроблено в Україні» є одним із ключових пріоритетів в економічній політиці
Уряд виділив 5,1 млрд грн на підтримку вітчизняних виробників: подробиці
14 лютого, 21:31
Франція та Велика Британія розробили нову стратегію щодо України
У Європі працюють над планом «сил заспокоєння» в Україні – Financial Times
20 лютого, 15:15
У понеділок ціни на нафту впали приблизно на 2%, досягнувши мінімуму за 12 тижнів
Ціни на нафту падають після призупинення військової допомоги Україні
4 березня, 06:57

Суспільство

Ринок праці в Україні. Кого шукають роботодавці?
Ринок праці в Україні. Кого шукають роботодавці?
В Україні очікується дощ: прогноз погоди на 11 березня
В Україні очікується дощ: прогноз погоди на 11 березня
Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею сповільнить роботу: названо дату
Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею сповільнить роботу: названо дату
Чому Росія хоче паузи у війні: пояснення Буданова
Чому Росія хоче паузи у війні: пояснення Буданова
Україну накриє ураган руйнівної потужності? Роз'яснення Укргідрометцентру
Україну накриє ураган руйнівної потужності? Роз'яснення Укргідрометцентру
Український силач, який виграв чемпіон світу. Згадаймо Дмитра Гоголя
Український силач, який виграв чемпіон світу. Згадаймо Дмитра Гоголя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 березня 2025
40K
Банки Європи блокують фінансування оборонних проєктів – Bloomberg
25K
Україну накриє ураган руйнівної потужності? Роз'яснення Укргідрометцентру
12K
Ось де він, оплот російського православія...
9144
Влада Києва повідомила, коли чекати завершення опалювального сезону

Новини

11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
Вчора, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 березня, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
8 березня, 22:14

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua