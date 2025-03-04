«Метінвест» названо найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів

Найкращі ветеранські програми та власний університет: «Метінвест» Ахметова назвали кращим роботодавцем у двох напрямках

Групу «Метінвест» увійшла до рейтингу найкращих роботодавців України – за ветеранську програму та програми перекваліфікації, які пропонує виш компанії «Метінвест Політехніка». Рейтинг склало видання Oboz.ua – воно проаналізувало умови, які пропонують українцям десятки найбільших роботодавців із різних галузей, зокрема зарплату, можливості навчання, кар’єрного зростання та соціальну відповідальність бізнесу.

Так, «Метінвест» отримав відзнаку у номінації «Місце для героїв», де бралися до уваги програми ветеранських спільнот та турбота про ветеранів: за даними Korn Ferry, на компанію припадає майже третина ветеранів, що повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Це робить «Метінвест» лідером серед компаній, що працевлаштовують ветеранів. У Групі розробили комплексну екосистему реінтеграції колишніх військових, яка охоплює підтримку в усіх сферах роботи та життя.

Серед напрямів – здоров’я і добробут, навчання ветеранів, юридична й матеріальна допомога, соціальна підтримка, а також підготовка керівників і колективів до повернення ветеранів. На підприємствах «Метінвесту» також запроваджено програми перекваліфікації та професійної адаптації, які проходять і ветерани, які за станом здоров’я не можуть повернутися на свої робочі місця.

У 2024 році професійне навчання, зокрема курси цільового призначення, пройшли 15,5 тисяч людей. У номінації «Місце для амбітних» «Метінвест» розділив першість із компаніями «Окко» та «Нова пошта».

Тут основними складниками перемоги стали найкращі умови для кар’єрного зростання, а також програми корпоративної освіти та підвищення кваліфікації. Тут відзнаку компанії гарантувало відкриття вишу «Метінвест Політехніка», який надає нові можливості для навчання та кар’єрного зростання в інженерній сфері. У гірничо-металургійний університет «Метінвест» вже інвестував 513 млн грн.

З 2022 року студентами вишу стало понад 1080 людей, а курси підвищення кваліфікації та тренінги пройшли понад 4300 слухачів. Торік 26 ветеранів розпочали навчання на бакалавраті та магістратурі цього університету – це співробітники підприємств «Метінвесту» та оборонці Маріуполя.

Нагадаємо, раніше програма Групи «Метінвест» «Шлях героя: реінтеграція ветеранів і ветеранок» здобула відразу дві нагороди премії «HR-бренд 2024» – гран-прі та перемогу у номінації «Повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя».

Також компанія посіла перше місце у рейтингу найбільших приватних бізнесів України, з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році, та увійшла до рейтингу найкращих роботодавців України 2024 року.