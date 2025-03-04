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«В обмін на демократію»: Маск запропонував Зеленському втекти з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«В обмін на демократію»: Маск запропонував Зеленському втекти з України
Ілон Маск зробив нову пропозицію президенту України
фото із відкритих джерел

Маск продовжує «напади» на президента України через соціальні мережі

Американський мільярдер Ілон Маск вкотре розкритикував президента України Володимира Зеленського за просування «вічної війни» з Росією. Маск пропонує Зеленському амністію нібито заради миру. Про це повідомляє «Главком» посилаючись на сторінку бізнесмена у соцмережі X.

Підприємець та голова Комітету ефективності держуправління (Doge) Ілон Маск заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито хоче вічної війни.

«Зеленський хоче вічної війни, нескінченної корупційної м'ясорубки. Це зло», – йдеться у пості.

Американський мільярдер у соціальній мережі Х запропонував президенту України Володимиру Зеленському втекти з країни. На його думку, українському лідеру можна запропонувати амністію в обмін на демократію.

«Як би це не було неприємно, Зеленському слід запропонувати своєрідну амністію в нейтральній країні в обмін на мирний перехід до демократії в Україні», – вважає Маск.

Президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не вибачатиметься перед Трампом. 

Цікаво, що телешоу Saturday Night Live, що вийшло на каналі NBC після зустрічі американського і українського президентів у Вашингтоні, висміяло події в Овальному кабінеті. Відео пародії на Трампа, Венса та Зеленського за шість годин після прем'єри зібрало понад один мільйон переглядів.

До слова, адміністрація США нібито стикається з «упертістю українського лідера Володимира Зеленського» під час переговорів щодо досягнення мирної угоди з Росією, заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Україна намагається зробити дипломатію змістовною та спрямованою на якнайшвидше закінчення російсько-української війни. Як наголосив український лідер, зараз триває робота з партнерами для справедливого завершення війни.

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Теги: США війна політика Володимир Зеленський Ілон Маск президент робота

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