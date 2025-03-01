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Етична комісія ЛНУ розглянула звинувачення у домаганнях щодо професора Йосипа Лося

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Етична комісія ЛНУ розглянула звинувачення у домаганнях щодо професора Йосипа Лося
Йосип Лось висловив подяку за «рекламу» і припустив, що звинувачення є частиною кампанії, пов’язаної з виборами ректора
фото: Українська правда

Йосип Лось назвав свідчення Катерини Родак «компрометацією університету»

27 лютого етична комісія Львівського національного університету імені Івана Франка розглянула звинувачення у сексуальних домаганнях щодо 87-річного професора Йосипа Лося. Колишня студентка Катерина Родак заявила про його неналежну поведінку, однак сам викладач назвав це спробою дискредитації університету. Про це пише «Главком» із посиланням репортаж ZAXID.NET. із засідання.

Під час засідання Йосип Лось висловив подяку за «рекламу» і припустив, що звинувачення є частиною кампанії, пов’язаної з виборами ректора. Він також зазначив, що ситуація використовується для компрометації університету та країни загалом.

Окрім цього, професор пригадав свої професійні досягнення, заявивши, що є «заслуженим європейським професором», і наголосив на важливості своїх наукових праць та видатних випускників. Він назвав свідчення Катерини Родак «компрометацією університету» та натякнув на особистий конфлікт із Богданом Тихолозом, викладачем, який підтримав звинувачення. Водночас Лось не спростував звинувачень, а лише зазначив, що не пам’ятає студентку.

Позиція студентів

Голова студентського уряду ЛНУ Анжеліка Кульчицька наголосила, що професійні досягнення Лося не мають відношення до звинувачень у домаганнях. Вона пояснила, що потерпілі часто не звертаються по допомогу через страх відсутності підтримки.

«Я не бачила жодного спростування, лише підтвердження, що такі випадки були. Можливо, нинішні студенти також мовчать, бо бояться, що на це ніхто не відреагує», – зазначила вона.

Голова студради факультету журналістики Віра Шелепило також пояснила, що постраждалі не мали можливості документально зафіксувати ситуацію. Вона зазначила, що багато випускників факультету підтвердили інформацію про домагання.

Реакція викладачів

Виконувач обов’язків декана факультету журналістики Мар'ян Лозинський заявив, що колектив підтримує студентів. 26 лютого він підписав указ про відсторонення Лося від викладання. Водночас професор Пилип Пилипенко поставив під сумнів законність цього рішення.

Деякі викладачі стали на захист Лося. Колишній викладач факультету Богдан Гудз, якого раніше звинувачували у булінгу, заявив, що поняття «харасмент» та «мобінг» з’явилися лише після 2020 року. Завідувач кафедри зарубіжної преси Мар'ян Житарюк закликав потерпілих звертатися до суду.

Етична комісія не ухвалила рішення, а наступне засідання заплановане на 3 березня.

Нагадаємо, журналістка видання NGL.media Катерина Родак звинуватила у домаганнях викладача факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка Йосипа Лося. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Катерини Родак у Facebook. На звинувачення вже відреагував сам професор, навчальний заклад та представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний.

Епізод з домаганнями, про який розповіла Катерина Родак, нібито стався під час її навчання на факультеті журналістики (2012-2018 рр.). Як згадує журналістка, вона мала скласти залік, і Йосип Лось закрився з нею в своєму кабінеті. Він нібито казав дівчині, що вона є особливою, натякав, що їй потрібен «особливий чоловік», робив зауваження щодо її манери одягатися, а потім взяв її за руку і почав гладити, піднімаючи вверх рукав светра. «Спитав, що я відчуваю? Я відповіла, що нічого. Але це була брехня – я відчувала огиду, але не змогла це сказати, бо на мене тиснув його професорський авторитет і відчуття, що це буде перебільшенням, якщо я якось різко відреагую», – згадує Катерина Родак.

Катерина Родак заявила, що більше не заходила в кабінет викладача наодинці. А розповісти про епізод вирішила лише зараз, адже дуже хвилювалася, що в неї «не буде підтримки».

Раніше викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого Юрія Висоцького, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, було відсторонено від роботи до закінчення службової перевірки.

«Главком» також повідомляв, що звинувачення у сексуальних домаганнях було висунуто й проти художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса.

У соціальних мережах почали з’являтися відео з хештегом «Не мовчи», де жінки розповідали про випадки домагань зі сторони викладачів, з якими їм довелося зіштовхнутися. А у Національній поліції розповіли про «тривожні дзвіночки», на які треба звернути увагу у подібній ситуації.

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Теги: конфлікт чоловік навчання студенти

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