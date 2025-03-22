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НАТО могло стримати Росію від вторгнення: президент Чехії назвав спосіб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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НАТО могло стримати Росію від вторгнення: президент Чехії назвав спосіб
Якби НАТО влаштувало в Україні масштабні навчання, Росія не наважилася б напасти
фото з відкритих джерел

Північноатлантичний альянс міг діяти краще до війни, а не після того, як почалася агресія

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року НАТО могло розпочати в Україні великі спільні навчання. Це дозволило б стримати Росію від агресії. Як інформує «Главком», таку думку висловив  в ефірі національного телемарафону президент Чехії Петер Павел.

«НАТО тримало доволі велику тренувальну місію та місію з допомоги в Україні. Мені здається, що замість того, щоби вивести всіх інструкторів з України на початку 2022 року, ми могли домовитися з українською владою про масштабні навчання. Запросити до України 20-30 тисяч солдатів більшості країн НАТО для великих спільних навчань. Такі навчання стримали б російську інтервенцію набагато більше, ніж просто заяви», – зазначив чеський президент.

За його словами, НАТО могло б діяти краще до війни, а не після того, як почалася агресія.

«На той момент нам бракувало сміливості це зробити, адже певна кількість політиків вважали такий хід надто ескалаційним в бік Росії. З моєї точки зору, це було б чіткою ознакою сили, впевненості у собі, бо Україна була і є суверенною країною. Таким чином, НАТО б не погрожувала Росії, але б стримала Росію, адже це і є мета НАТО – стримувати Росію», – наголосив Петер Павел.

Нагадаємо, у рамках кампанії зі скорочення витрат Пентагону, адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість припинення командування НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Пентагон проводить значну реструктуризацію бойових командувань і штабів збройних сил США. І один із планів, що розглядаються, за словами двох чиновників оборони, передбачає відмову США від ролі Верховного головнокомандувача об’єднаними збройними силами НАТО в Європі – відомого у військовій мові як SACEUR.

Як відомо, обраний президент США Дональд Трамп повторив свою звичну погрозу вивести країну з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону. Про це Трамп сказав в інтерв’ю NBC News.

У розмові обраний президент США відмовився взяти на себе зобов'язання залишити країну в НАТО. Але він зазначив, що Сполучені Штати залишаться, якщо до них ставитимуться «справедливо».

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Теги: Петр Павел Чехія президент Україна навчання агресія Дональд Трамп Адміністрація Президента

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