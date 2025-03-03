Новий статус для українських біженців у Канаді: які умови слід виконати

Канада продовжила деякі тимчасові заходи для українців

Уряд Канади ухвалив рішення про продовження статусу тимчасового захисту для українців, які прибули до країни до 31 березня 2024 року в рамках програми CUAET. Для цього слід подати заявку до 31 березня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Goverment of Canada.

«Ці тимчасові заходи дозволять українцям та членам їхніх родин продовжувати працювати та навчатися в Канаді в цей важкий час, і, зрештою, повернутися додому, коли це буде безпечно. Доступ до безкоштовних послуг поселення для всіх українських тимчасових мешканців та членів їхніх родин у Канаді доступний до 31 березня 2025 року. Ми продовжуємо оцінювати, як наші імміграційні програми можуть найкраще підтримати людей, які постраждали від війни в Україні», – йдеться на сайті уряду.

Раніше, а саме 27 лютого 2025 року міністр імміграції, біженців та громадянства Канади Марк Міллер оголосив, що українці та члени їхніх сімей, які в'їхали до Канади через програму CUAET до 31 березня 2024 року, матимуть право подати заяву на продовження свого статусу до 31 березня 2026 року.

«Канада залишається відданою підтримці народу України та їхніх сімей, оскільки війна триває, забезпечуючи безпеку. Ось чому за допомогою цього розширення ми прагнемо запропонувати захист, визнаючи довгострокову мету для багатьох повернутися додому, коли це буде безпечно та буде належний мир. Ми продовжуємо підтримувати Україну та її народ», – цитує відомство слова Марка Міллера.

Умови продовження статусу:

можливість подати заявку на новий дозвіл на роботу;

продовження дозволу на роботу;

отримання нового дозволу на навчання;

поновлення статусу відвідувача або студента без змін у процедурі.

Усі українці, які перебувають під тимчасовим захистом у Канаді, а також члени їхніх сімей продовжуватимуть отримувати безплатні послуги з поселення до 31 березня 2025 року. Ці послуги включають мовні курси, допомогу у працевлаштуванні та адаптаційні консультації.

За словами Марка Міллера, Канада залишається відданою підтримці народу України та їхніх сімей, оскільки війна триває.

Що слід знати про програму CUAET

Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки (Canada-Ukraine authorization for emergency travel, CUAET) – це один із низки спеціальних заходів уряду Канади на підтримку народу України. Програма передбачає надання українцям і членам їхніх сімей подовжений статус тимчасового резидента й дозволяє їм працювати, навчатися та перебувати в Канаді, допоки вони не зможуть безпечно повернутися на батьківщину. На сьогодні майже 300 тисяч осіб скористалися цією ініціативою для переїзду до Канади.

Учасникам програми надається тимчасова фінансова допомога та житлова підтримка. Дуже важливо, щоб усі учасники CUAET подали заявки на продовження свого статусу до закінчення терміну дії їхніх дозволів на роботу або навчання. Усі заявники на візу за програмою CUAET повинні відповідати візовим і туристичним вимогам;

пройти стандартну перевірку біографічних даних (зокрема біометричних даних) і контрольну перевірку.

Особам, які подадуть свої заявки до встановленого терміну, буде дозволено зберегти поточний статус роботи або навчання в очікуванні рішення за їхньою заявкою. Кожен випадок буде оцінюватися на індивідуальній основі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна розглядає всі можливі варіанти підтримки миру в Україні, зокрема й відправку канадських військових у складі міжнародного контингенту.