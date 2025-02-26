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У застосунку «Київ Цифровий» запрацювала мапа доступності об’єктів міста

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У застосунку «Київ Цифровий» запрацювала мапа доступності об’єктів міста
Столиця запустила Мапу доступності об'єктів міста, представлену онлайн у застосунку «Київ Цифровий»
фото: Віталій Кличко/Facebook

Онлайн-мапа вже налічує понад 1,2 тис. об’єктів і буде постійно доповнюватись

У Києві сьогодні відбулось перше засідання Ради безбар’єрності Києва, а якому, зокрема, презентували Мапу доступності об’єктів міста. Вона представлена онлайн у застосунку «Київ Цифровий». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Онлайн-мапа відображає наявність безбар’єрного входу, тактильних та акустичних засобів, можливості паркування як муніципальних, так і приватних об’єктів. Вона вже налічує понад 1,2 тис. об’єктів і буде постійно доповнюватись.

У Києві відбулось перше засідання Ради безбар’єрності Києва, а якому, зокрема, презентували Мапу доступності об’єктів міста
У Києві відбулось перше засідання Ради безбар’єрності Києва, а якому, зокрема, презентували Мапу доступності об’єктів міста
фото: Віталій Кличко/Facebook

Віталій Кличко зауважив, що столиця вже не перший рік працює над системою доступності. Одним із найбільш успішних прикладів він назвав мережу Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), яка налічує 25 безбар’єрних локацій.

Починали із фізичної безбар’єрності цих закладів, якими користуються всі: люди з інвалідністю, люди старшого віку, матері з маленькими дітьми та візочками. Потім впровадили інформування шрифтом Брайля, навчання адміністраторів жестовій мові, запровадження електронної черги як елемента цифрової безбар’єрності.

Ще одна мережа безбар’єрних закладів – Vcentri HUB. Це п'ять центрів (до кінця року буде сім), де, окрім фізичної безбар’єрності, втілені принципи інформаційної та економічної.

У застосунку «Київ Цифровий» запрацювала мапа доступності об’єктів міста фото 1
фото: Віталій Кличко/Facebook

«Сьогодні в місті 100% комунальних автобусів та тролейбусів – із низькою підлогою, тобто адаптовані для потреб людини в кріслі колісному або людей з дитячими візками. 12 станцій метро є повністю безбар’єрними, інші – частково. І робота над їх облаштуванням триває. Тільки протягом 2024 року на майже 300 пішохідних переходах понизили бортовий камінь. Цього року запланували встановити тактильну навігацію та пониження на 400 об’єктах», – додав Віталій Кличко. 

Нагадаємо, електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення надходитимуть у «Дію». Зазначається, що уряд підтримав оновлення, яке дозволить відправляти сповіщення з електронної системи охорони здоровʼя надходитимуть у «Дію». Над сервісом працюють Мінцифри спільно з Міністерством охорони здоров'я.

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Теги: Віталій Кличко Київ навчання столиця застосунок

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