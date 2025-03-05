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США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail

Катерина Іванова
glavcom.ua
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США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail
Усі розвідувальні служби та військові установи Великої Британії отримали наказ, який прямо забороняє передачу розвідувальних даних, отриманих у США
колаж: glavcom.ua

«США будуть жорстко контролювати передачу своїх розвідувальних даних Україні через агентства, що базуються в Києві»

Сполучені Штати Америки заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальною інформацією з Вашингтона в рамках «відмови від підтримки» Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Так, усі розвідувальні служби та військові установи Великої Британії отримали наказ, який прямо забороняє передачу розвідувальних даних, отриманих у США, раніше відомих як «Rel UKR» – скорочення від «Releasable to Ukraine» (Випускається в Україні – «Главком»). Від початку війни три роки тому Велика Британія та інші західні партнери у сфері безпеки, такі як Австралія та Нова Зеландія, ділилися з Україною такими знаннями.

Заборона зачіпає такі організації, як британський Королівський військово-морський контррозвідувальний центр (GCHQ), шпигунські агентства та розвідувальні підрозділи Міністерства оборони.

Експерт з військової розвідки Британії Філ Інгрем розповів про це в інтерв'ю: «Вказівка Сполучених Штатів заборонити союзникам ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими в США, – це те, чого я очікував. США будуть жорстко контролювати передачу своїх розвідувальних даних Україні через агентства, що базуються в Києві».

Критики припускають, що будь-яке довгострокове заморожування скоріше продовжить війну. Очікується, що це «заохотить Кремль» використовувати запаси зброї та боєприпасів, яких «стає менше у Києві», і розпочати нову спробу захоплення нових територій.

Нагадаємо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Та заява, яку широко поширювали в іноземних медіа, не знаходила підтвердження у всіх європейських лідерів. Наприклад, глава польського уряду Дональд Туск підтвердив, що інформація про призупинення військової допомоги США для України правдива, а робота хабу з надання військової допомоги Україні зупинилася.

Водночас на пресконференції прем'єр-міністр України Денис Шмигальзаявив, що не має інформації про зупинення військової допомоги з боку США.

Вже ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити.

Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

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Теги: міністр Дональд Трамп військові Велика Британія Україна президент робота зупинка Daily Mail військова допомога

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