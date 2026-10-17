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Відомий виробник зброї закликав владу змінити підхід до закупівель

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Відомий виробник зброї закликав владу змінити підхід до закупівель
«Українська бронетехніка» розкритикувала закупівлі озброєння за принципом найнижчої ціни
фото: «Українська бронетехніка»

Владислав Бельбас вважає, що під час закупівель необхідно враховувати не лише вартість засобів ураження, а й їхню реальну ефективність

Під час закупівель озброєння найнижча ціна не завжди означає найкращий результат. Українським виробникам необхідно підвищувати ефективність засобів ураження, а не зосереджуватися виключно на їхній дешевизні. Про це заявив генеральний директор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас, відповідаючи на запитання кореспондента «Главкома» під час зустрічі делегацій німецького та українського оборонно-промислового комплексу.

За словами Бельбаса, серед необхідних компонентів – засоби зв’язку та наведення. Водночас він наголосив на потребі підвищувати ефективність ураження цілей.

«У нас є величезна маса засобів ураження, які працюють із величезною неефективністю», – зазначив керівник компанії.

Бельбас зауважив, що низька вартість окремого засобу не обов’язково означає економічну вигоду, якщо враховувати результат його застосування.

«Найдешевший продукт – це не завжди найефективніший продукт», – наголосив Бельбас. На його думку, під час закупівель потрібно оцінювати не лише ціну озброєння, а й ефективність його використання.

Нагадаємо, що у 2025 році на виробництво української зброї за кошти міжнародних партнерів у межах так званої данської моделі залучили майже $1,8 млрд. Загалом міжнародне фінансування українського ОПК торік сягнуло $6,1 млрд.

Зазначимо, українська компанія «Українська бронетехніка» працює над спільними продуктами з німецькою оборонною компанією MBDA. Їхній запуск планують найближчим часом.

Голова Національної асоціації оборонної промисловості України Сергій Пашинський анонсував масштабний прорив у збройній співпраці з Німеччиною. 

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Теги: зброя фінансування озброєння війна

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