Евакуація поранених: командування Медичних сил назвало переваги НРК та броньованих медеваків

Головна різниця полягає у тому, що НРК евакуюють поранених без екіпажу, а броньовані машини – з медиками на борту

НРК не є заміною броньованих медеваків при евакуації – заступник командувача Медичних сил

Наземні роботизовані комплекси (НРК) та броньовані евакуаційні машини мають різні переваги під час вивезення поранених із небезпечних ділянок фронту. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Чи врятує робот пораненого? Чого бракує між «нулем» і стабпунктом».

Заступник командувача Медичних сил полковник медичної служби Сергій Толкачов пояснив: безекіпажна платформа зменшує необхідність перебування додаткового особового складу в зоні високого ризику. Перевага броньованого медевака – підготовлений персонал, який може надавати допомогу безпосередньо під час транспортування. Тому за сприятливих умов і прийнятного рівня ризику пріоритетним залишається використання броньованих евакуаційних машин із медичним супроводом.

Наземні роботизовані комплекси (НРК) – це безпілотні наземні платформи, які можуть дистанційно або автономно виконувати логістичні та евакуаційні завдання. Їхня головна перевага під час евакуації – можливість вивозити поранених без перебування екіпажу в небезпечній зоні. Броньовані евакуаційні машини призначені для транспортування поранених із небезпечних ділянок і забезпечують захист екіпажу та медиків. На відміну від НРК, вони дають змогу медичному персоналу надавати допомогу пораненому безпосередньо під час транспортування.

Зокрема, за словами Толкачова, для НРК головним критерієм є факт успішного вивезення людини з небезпечної ділянки та її передача на наступний етап. Оцінювати таку місію лише за швидкістю не завжди коректно: довший безпечний маршрут може бути ефективнішим за короткий, але надто ризикований.

Водночас у разі застосування броньованої техніки критерії ширші. Враховуються час перебування пораненого й евакуаційної групи в небезпечній зоні, загальна тривалість транспортування, ризик для екіпажу і медперсоналу, а також стан бійця під час передачі на наступний рівень допомоги.

Нагадаємо, що кількість місій наземних роботизованих комплексів (НРК) у Силах оборони з початку 2026 року зросла у 3,3 раза. У серпні роботи виконали 25 143 логістичні та евакуаційні місії. Це найвищий місячний показник від початку року. У січні таких завдань було 7 511.