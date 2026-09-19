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Евакуація поранених: командування Медичних сил назвало переваги НРК та броньованих медеваків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Евакуація поранених: командування Медичних сил назвало переваги НРК та броньованих медеваків
Головна різниця полягає у тому, що НРК евакуюють поранених без екіпажу, а броньовані машини – з медиками на борту
фото: Міноборони, МВС

НРК не є заміною броньованих медеваків при евакуації – заступник командувача Медичних сил

Наземні роботизовані комплекси (НРК) та броньовані евакуаційні машини мають різні переваги під час вивезення поранених із небезпечних ділянок фронту. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Чи врятує робот пораненого? Чого бракує між «нулем» і стабпунктом».

Заступник командувача Медичних сил полковник медичної служби Сергій Толкачов пояснив: безекіпажна платформа зменшує необхідність перебування додаткового особового складу в зоні високого ризику. Перевага броньованого медевака – підготовлений персонал, який може надавати допомогу безпосередньо під час транспортування. Тому за сприятливих умов і прийнятного рівня ризику пріоритетним залишається використання броньованих евакуаційних машин із медичним супроводом.

Наземні роботизовані комплекси (НРК) це безпілотні наземні платформи, які можуть дистанційно або автономно виконувати логістичні та евакуаційні завдання. Їхня головна перевага під час евакуації – можливість вивозити поранених без перебування екіпажу в небезпечній зоні.

Броньовані евакуаційні машини призначені для транспортування поранених із небезпечних ділянок і забезпечують захист екіпажу та медиків. На відміну від НРК, вони дають змогу медичному персоналу надавати допомогу пораненому безпосередньо під час транспортування.

Зокрема, за словами Толкачова, для НРК головним критерієм є факт успішного вивезення людини з небезпечної ділянки та її передача на наступний етап. Оцінювати таку місію лише за швидкістю не завжди коректно: довший безпечний маршрут може бути ефективнішим за короткий, але надто ризикований.

Водночас у разі застосування броньованої техніки критерії ширші. Враховуються час перебування пораненого й евакуаційної групи в небезпечній зоні, загальна тривалість транспортування, ризик для екіпажу і медперсоналу, а також стан бійця під час передачі на наступний рівень допомоги.

Нагадаємо, що кількість місій наземних роботизованих комплексів (НРК) у Силах оборони з початку 2026 року зросла у 3,3 раза. У серпні роботи виконали 25 143 логістичні та евакуаційні місії. Це найвищий місячний показник від початку року. У січні таких завдань було 7 511.

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Теги: ЗСУ військова техніка робототехніка

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Девайси

Евакуація поранених: командування Медичних сил назвало переваги НРК та броньованих медеваків
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