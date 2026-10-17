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«Українська бронетехніка» та німецький ракетний гігант створюють нову зброю

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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«Українська бронетехніка» та німецький ракетний гігант створюють нову зброю
Владислав Бельбас розповів про спільні продукти з німецькою оборонною компанією MBDA
фото із відкритих джерел

Компанія планує найближчим часом перейти до запуску спільних розробок із німецьким виробником озброєння

Українська компанія «Українська бронетехніка» працює над спільними продуктами з німецькою оборонною компанією MBDA. Їхній запуск планують найближчим часом. Про це заявив генеральний директор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас, відповідаючи на запитання кореспондента «Главкома» під час зустрічі делегацій німецького та українського ОПК.

«Ми працюємо з компанією MBDA і плануємо запуск спільних продуктів із ними найближчим часом», – сказав Бельбас.

За його словами, співпраця з німецькими партнерами є частиною розвитку спільних оборонних проєктів між Україною та Німеччиною.

MBDA – це провідний європейський розробник і виробник високоточних ракетних систем, створений у 2001 році. Концерн функціонує як спільне підприємство трьох європейських оборонних гігантів: Airbus, BAE Systems та Leonardo. До найвідомішої продукції виробника належать далекобійні крилаті ракети Storm Shadow/SCALP, авіаційні ракети Meteor та зенітні комплекси сімейства Aster. Наразі концерн активно розширює стратегічну співпрацю з Україною, надаючи ліцензії та технології для локалізації виробництва далекобійної зброї та засобів ППО.

У червні 2026 року «Українська бронетехніка» та MBDA підписали меморандум про стратегічне партнерство. Початковими напрямами співпраці визначили розробку засобів ураження на великій дальності та систем протидії безпілотникам. Сторони також розглядають спільні виробничі проєкти й перспективу створення спільного підприємства.

У лютому 2024 року MBDA Deutschland також уклала угоду про співпрацю з українським державним оборонним концерном «Укроборонпром». Вона передбачала опрацювання можливостей спільних досліджень, розробки, виробництва та інвестицій у системи протиповітряної оборони, зокрема засоби протидії безпілотникам.

Нагадаємо, європейські країни обіцяють збільшити підтримку України на тлі напруженості у відносинах Києва з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Європейські партнери шукають способи компенсувати можливі перебої з американською допомогою та зменшити залежність України від Вашингтона.

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Теги: Німеччина зброя війна озброєння

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