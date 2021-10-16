NASA запустило перший космічний зонд для вивчення астероїдів Юпітера

Агенство підготувало місію для вивчення загадкових астероїдів, які кружляють навколо Сонця

NASA 16 жовтня запустило місію під назвою «Люсі» із вивчення троянських астероїдів Юпітера, двох великих скупчень космічних об'єктів, які, на думку вчених, є залишками первинного матеріалу, що сформував зовнішні планети Сонячної системи. Про це повідомляє пресслужба NASA.

Космічний зонд, упакований у спеціальну вантажну капсулу, стартував зі станції на мисі Канаверал у Флориді о 5:34 за часом Східного узбережжя США (12:34 за Києвом) на ракеті Atlas V компанії United Launch Alliance (UAL).

Запуск космічного зонду до Юпітера Автор: NASA

Якщо все піде за планом, «Люсі» пробуде у космосі у 12-річній експедиції для вивчення рекордної кількості астероїдів. Місія буде першою, яка дослідить троянців, тисячі скелястих об'єктів, що обертаються навколо Сонця двома роями – один попереду гігантської газової планети Юпітер, а інший позаду неї.

Вважається, що найбільші відомі троянці, названі на честь воїнів грецької міфології, мають діаметр до 225 км.

Учені сподіваються, що огляд семи троянців, зроблений «Люсі», дасть нові ключі до розгадки того, як планети Сонячної системи утворилися близько 4,5 млрд років тому і що сформувало їх нинішню конфігурацію.

«Люсі» оснащена набором високотехнологічних інструментів, включаючи гібридний тепловізор та інфрачервоний спектрометр, L'Ralph (який буде досліджувати хімічний склад поверхні кожного астероїда) і чорно-білі камери, які дослідники будуть використовувати для аналізу астероїдів.

За заявою NASA, астероїди, які, як вважається, багаті вуглецевими сполуками, можуть навіть дати нове розуміння походження органічних матеріалів і життя на Землі.

2Троянські астероїди – це залишки перших днів існування нашої сонячної системи, фактично скам'янілості утворення планет», – цитує NASA головного дослідника місії Гарольда Левісона з Південно-Західного дослідницького інституту в Боулдері, штат Колорадо.

Також «Люсі» буде пролітати повз астероїд у головному поясі астероїдів Сонячної системи, названому «Дональдом Джохансоно»" на честь провідного дослідника скам'янілого предка людини, відомого як «Люсі», від якого місія NASA отримала свою назву. Скам'янілість «Люсі», виявлена в Ефіопії в 1974 році, своєю чергою була названа в честь хіта Бітлз «Люсі в небі з діамантами».

Астероїдний зонд «Люсі» увійде в історію космічних польотів. За даними NASA, він буде першим космічним кораблем, який повернеться в околиці Землі з зовнішньої частини Сонячної системи. Зонд буде використовувати ракетні двигуни для маневрування в космосі і дві закруглені сонячні батареї, кожна шириною зі шкільний автобус, для підзарядки батарей, які будуть живити елементи в набагато меншому центральному корпусі космічного корабля.

Раніше агенство повідомляло, що місія Europa Clipper вирушить на вкритий кригою супутник Юпітера, який вважається головною ціллю для пошуку життя за межами Землі. Під крижаним покривом Європи лежить океан глибиною 170 кілометрів.

Нагадаємо, потужний спалах від того, що великий астероїд врізався в Юпітер, випадково зняв на відео астроном-любитель з Техасу.

До слова, у NASA знайшли планету, з якої випаровується залізо.

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