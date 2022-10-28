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Українська правозахисниця розповіла Макрону про злочини рашистів: що він відповів

Надія Клочко
glavcom.ua
Українська правозахисниця розповіла Макрону про злочини рашистів: що він відповів
Олександра Матвійчук закликала Макрона підтримати міжнародний трибунал для Путіна
фото з відкритих джерел

Французький президент заявив, що «мир без компромісів неможливий»

Очільниця Центру громадянських свобод, який цьогоріч був нагороджений Нобелівською премією миру, українська правозахисниця Олександра Матвійчук взяла участь у зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час зустрічі Матвійчук розповіла французькому президентові про злочини, які російські окупанти чинять в Україну.

За словами правозахисниці, Макрон висловив переконання, що «мир без компромісів неможливий».

«Я мала тривалу зустріч із президентом Франції. Розказала про українського диригента Юрія Керпатенка. Росіяни вбили його за відмову проводити концерт в окупованому Херсоні.

Макрон переконаний, що мир без компромісів неможливий. Але ми боремося не тільки за звільнення окупованих територій. Ми боремося за звільнення наших людей. Життя людей на окупованих територіях не може бути компромісом. Ми ніколи не залишимо їх на смерть та тортури», – написала Матвійчук на своїй сторінці у Facebook.

Правозахисниця наголосила, що мир у нашій частині світу неможливий без правосуддя. Вона нагадала, що росіяни вчиняли воєнні злочини у Чечні, Молдові, Грузії, Сирії, Малі, Лівії та інших країнах. І при цьому, як наголошує Матвійчук, росіяни десятиліттями лишалися безкарними.

«Вони повірили, що можуть робити усе, що захочуть. Тому я звернулася до президента Франції із проханням підтримати міжнародний трибунал та притягнути Путіна, Лукашенко та інших воєнних злочинців до відповідальності. Також я розказала кілька історій людей, які знаходяться у російському полоні. Франція має особливу відповідальність за їхні долі. Франція вісім років була членом Нормандського формату, який мав би виконати це завдання. Я попросила президента Франції допомогти Україні у звільненні усіх військових та цивільних людей, яких утримує Росія», – розповіла Матвійчук.

Українська правозахисниця розповіла Макрону про злочини рашистів: що він відповів фото 1

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Папи Римського Франциска з проханням поговорити з лідерами США Джо Байденом та РФ Володимиром Путіним, щоб наблизити встановлення миру в Україні.

Раніше Еммануель Макрон заявив, що повернення переговорів України та Росії є шляхом до припинення війни. А коли відбудуться ці переговори повинна вирішувати українська сторона.

Додамо, раніше офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін скоротив контакти з лідерами Франції та Німеччини Еммануелем Макроном і Олафом Шольцом через їхнє «небажання слухати РФ». 

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Теги: Еммануель Макрон війна

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