Україна розпочне переговори з Росією, коли бачитиме, що момент настав

Еммануель Макрон переконаний, що повернення переговорів України та Росії є шляхом до припинення війни. А коли відбудуться ці переговори повинна вирішувати українська сторона. Про це Макрон заявив на міжнародному форумі «Заклик до миру» в Римі у неділю, 23 жовтня.

Під час пресконференції за підсумками другого дня роботи Європейської Ради у Брюсселі президент Франції Еммануель Макрон зауважив, що Європа не воює в Україні, а лише підтримує її, зокрема санкціями проти Росії. Тож не може зупинити війну та призначати мирні переговори з країною-агресоркою.

На думку Макрона, припинення повномасштабної війни передбачає за собою мирні переговори. Але вони відбудуться тоді, коли Україна вирішить, що момент повернутися за стіл переговорів настав.

«Чому я так говорю? Тому що ми підтримуємо Україну, оскільки вона захищає свій територіальний суверенітет і свої кордони. Тому ми не можемо говорити від імені України, що той чи інший момент прийнятний або ні. В цьому контексті перше, що ми повинні зробити, це ніколи не розривати зв’язків», – сказав він.

При цьому він сказав дивну тезу, що «мир можливий, але лише українці вирішуватимуть, коли саме». Хоч насправді єдина країна, яка може закінчити війну в один момент – це Росія. Достатньо лише перестати атакувати та відвести свої війська.

Нагадаємо, раніше третій президент України Віктор Ющенко заявив, що Європа тривалий час формувала небезпечну політику примирення щодо Росії. Він нагадав, що європейські лідери співпрацювали з режимом російського диктатора Володимира Путіна, «пробачаючи» йому агресію проти сусідів. Йдеться зокрема про російську агресію проти Грузії у 2008 році.

Також раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін розгнівався через заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо ситуації в Нагірному Карабасі. Глава Франції заявив, що Москва навмисне дестабілізує обстановку в регіоні, щоб послабити Вірменію.