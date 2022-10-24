Кислиця роз’яснив Макрону роль РПЦ у війні проти України

Український дипломат наголосив, що РПЦ є частиною злочинного режиму у Росії

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця відреагував на висловлювання французького президента Еммануеля Макрона стосовно того, що Російська православна церква (РПЦ) нібито дозволяє державі маніпулювати собою щодо виправдання війни проти України.

Український дипломат не погодився з оцінкою Макрона щодо російської церкви.

«Важлива річ – нею (РПЦ – «Главком») ніхто не маніпулює, вона є складовою злочинного режиму», – написав Кислиця у Twitter.

Зазначимо, раніше французький президент Еммануель Макрон, виступаючи з промовою на міжнародній конференції, заявив, що Російська православна церква дозволяє владі країни маніпулювати собою для виправдання війни в Україні, і закликав її протистояти такому тиску.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон висловив переконання, що повернення до переговорів України та Росії є шляхом до припинення війни. А коли відбудуться ці переговори повинна вирішувати українська сторона.

Також раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін розгнівався через заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо ситуації в Нагірному Карабасі. Глава Франції заявив, що Москва навмисне дестабілізує обстановку в регіоні, щоб послабити Вірменію.

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков також раніше заявив, що російський диктатор Володимир Путін скоротив контакти з лідерами Франції та Німеччини Еммануелем Макроном і Олафом Шольцом через їхнє «небажання слухати РФ».

До слова, після оголошення у Росії часткової мобілізації патріарх Кирило закликав росіян йти на фронт і не боятися вмирати. У своїй проповіді він заявив, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на думку Кирила, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших.