Головна Світ Політика
search button user button menu button

Переговори за участю Папи Римського. Кремль відреагував на пропозицію Макрона

Надія Клочко
glavcom.ua
Переговори за участю Папи Римського. Кремль відреагував на пропозицію Макрона
Речник Кремля прокоментував ідею про залучення Папи Римського до переговорів
фото з відкритих джерел

У Кремлі вкотре звинуватили Україну у небажанні вести переговори з Росією

Прессекретаря президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито готова вести переговори і зі США, і з іншими країнами, і з Папою Римським, щоб «знайти можливі розв'язки» війни. Однак головну перешкоду цьому у Кремлі вбачають у небажанні України вести переговори, пишуть російські ЗМІ. 

«Ми готові це все обговорювати і з американцями, і з французами, і з понтифіком. Ще раз повторюю, Росія відкрита для всіх контактів. Але ми маємо виходити з того, що Україна кодифікувала непродовження переговорів», – сказав він, коментуючи пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона, котрий попросив Папу Римського про зусилля для встановлення миру в Україні.

Пєсков також вкотре звинуватив Україну у небажанні вести переговори з Росією.

«Але з іншого боку, у цій заяві нічого не сказано про те, що хтось має зателефонувати президенту Зеленському та розібратися із законодавчою базою, яка відтепер забороняє будь-які переговори з російською стороною. Якщо це все дійсно в руслі зусиль щодо пошуку можливих розв'язок, то це можна оцінити позитивно», – сказав представник Кремля.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Папи Римського Франциска з проханням поговорити з лідерами США Джо Байденом та РФ Володимиром Путіним, щоб наблизити встановлення миру в Україні.

Раніше Еммануель Макрон заявив, що повернення переговорів України та Росії є шляхом до припинення війни. А коли відбудуться ці переговори повинна вирішувати українська сторона.

Додамо, раніше офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін скоротив контакти з лідерами Франції та Німеччини Еммануелем Макроном і Олафом Шольцом через їхнє «небажання слухати РФ»,

Читайте також: Хотят ли русские войны? Що стоїть за нав’язливими пропозиціями Кремля про переговори
Теги: Еммануель Макрон переговори Папа Римський Дмитро Пєсков росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол України в ООН відповів на заяву Макрона
Кислиця роз’яснив Макрону роль РПЦ у війні проти України
Вчора, 18:44
Кремль повідомляє, що Путін обмежив контакти з Макроном та Шольцом
Путін образився на Макрона та Шольца: Пєсков назвав причину
Вчора, 14:54
Макрон втретє з того часу, як став президентом, зустрівся з Папою Римським у Ватикані
Встановлення миру в Україні: Макрон попросив Папу Римського поговорити з Путіним і Байденом
Сьогодні, 12:57

Політика

Епідемія коронавірусу та війна в Україні: Сунак виступив з першою промовою
Епідемія коронавірусу та війна в Україні: Сунак виступив з першою промовою
Переговори за участю Папи Римського. Кремль відреагував на пропозицію Макрона
Переговори за участю Папи Римського. Кремль відреагував на пропозицію Макрона
Ріші Сунак став прем‘єр-міністром Великої Британії
Ріші Сунак став прем‘єр-міністром Великої Британії
Посол України пояснив, чому Ізраїль такий скупий на допомогу Україні 
Посол України пояснив, чому Ізраїль такий скупий на допомогу Україні 
Розкол посилюється. Пригожин висловив Путіну невдоволення ходом війни – Washington Post
Розкол посилюється. Пригожин висловив Путіну невдоволення ходом війни – Washington Post
Встановлення миру в Україні: Макрон попросив Папу Римського поговорити з Путіним і Байденом
Встановлення миру в Україні: Макрон попросив Папу Римського поговорити з Путіним і Байденом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
447K
Головне за ніч: білоруси вже на території України, Байдена закликають до переговорів з РФ
31K
Не Тихановська. Депутатка пояснила, кого Україна вважає реальною білоруською опозицією
28K
Для чого рашисти збирають нові сили на території Білорусі – оцінка генерала
26K
Соратник Путіна у шкіряному пальті навідався на танковий завод (відео)
24K
Віддати Крим та Донбас РФ? Американська експертка пояснила роль Ілона Маска в іграх Путіна
20K
Співпраця Богуслаєва із РФ. Колектив «Мотор Січі» виступив із заявою

Новини

Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Сьогодні, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
Вчора, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Вчора, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
23 жовтня, 09:09

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту