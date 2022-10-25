Переговори за участю Папи Римського. Кремль відреагував на пропозицію Макрона

У Кремлі вкотре звинуватили Україну у небажанні вести переговори з Росією

Прессекретаря президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито готова вести переговори і зі США, і з іншими країнами, і з Папою Римським, щоб «знайти можливі розв'язки» війни. Однак головну перешкоду цьому у Кремлі вбачають у небажанні України вести переговори, пишуть російські ЗМІ.

«Ми готові це все обговорювати і з американцями, і з французами, і з понтифіком. Ще раз повторюю, Росія відкрита для всіх контактів. Але ми маємо виходити з того, що Україна кодифікувала непродовження переговорів», – сказав він, коментуючи пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона, котрий попросив Папу Римського про зусилля для встановлення миру в Україні.

Пєсков також вкотре звинуватив Україну у небажанні вести переговори з Росією.

«Але з іншого боку, у цій заяві нічого не сказано про те, що хтось має зателефонувати президенту Зеленському та розібратися із законодавчою базою, яка відтепер забороняє будь-які переговори з російською стороною. Якщо це все дійсно в руслі зусиль щодо пошуку можливих розв'язок, то це можна оцінити позитивно», – сказав представник Кремля.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Папи Римського Франциска з проханням поговорити з лідерами США Джо Байденом та РФ Володимиром Путіним, щоб наблизити встановлення миру в Україні.

Раніше Еммануель Макрон заявив, що повернення переговорів України та Росії є шляхом до припинення війни. А коли відбудуться ці переговори повинна вирішувати українська сторона.

Додамо, раніше офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін скоротив контакти з лідерами Франції та Німеччини Еммануелем Макроном і Олафом Шольцом через їхнє «небажання слухати РФ»,