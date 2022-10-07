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Правозахисники з України, РФ і Білорусі: оголошено лауреатів Нобелівської премії миру

Надія Клочко
glavcom.ua
Правозахисники з України, РФ і Білорусі: оголошено лауреатів Нобелівської премії миру

Білоруський правозахисник Алесь Беляцький, який став лауреатом Нобелівської премії миру, наразі перебуває у в’язниці

Нобелівську премію миру 2022 року серед ще двох лауреатів присуджено українській правозахисній організації «Центр громадянських свобод».

«Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити премію миру 2022 року правозахиснику Алесю Біляцькому з Білорусі, російській правозахисній організації «Меморіал» і українській правозахисній організації «Центр громадянських свобод», – йдеться у повідомленні Нобелівського комітету.

Правозахисники з України, РФ і Білорусі: оголошено лауреатів Нобелівської премії миру фото 1

«Центр громадянських свобод» – українська правозахисна організація, заснована у 2007 році.

Центр здійснює моніторинг та аналіз законопроєктів на відповідність стандартам дотримання прав людини, провадить громадський контроль над діями правоохоронних органів, судів та місцевої влади, над розслідуванням злочинів, вчинених під час Євромайдану, займається документуванням політичних переслідувань у тимчасово окупованому Криму, фіксацією порушень прав людини та воєнних злочинів на Донбасі, просвітництвом у сфері прав людини та демократії, програмами міжнародної солідарності тощо. Голова центру – правозахисниця Олександра Матвійчук. У травні 2022 року організація була нагороджена премією Democracy Award 2022.

Алесь Біляцький – білоруський правозахисник, голова правозахисного центру «Вясна». Був затриманий у липні 2021 року. Був визнаний політичним в’язнем.

Міжнародне історико-просвітницьке, правозахисне та благодійне товариство «Меморіал» – неурядова організація, створена для дослідження політичних репресій у СРСР. У грудні 2021 року російська влада ліквідувала російські юридичні особи «Міжнародного Меморіалу» та Правозахисного центру «Меморіал». Представники організацій повідомили, що обидві організації продовжать свою роботу без юридичних осіб.

Зазначимо, що серед кандидатів на Нобелівську премію миру називали і президента України Володимира Зеленського. Український президент був серед фаворитів у списку букмекерів. Його ім’я не було внесене до Комітету у період подання заявок. Але, згідно зі статутом премії, п’ятеро нинішніх чи колишніх членів комітету можуть скористатися своїм винятковим правом та додати ім’я до списку.

Загалом у 2022 році на премію миру подали 343 заявки: 251 особу та 92 організації.

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Теги: Нобелівська премія

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