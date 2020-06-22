Українські суди виправдовують 90% порушників карантину



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Майже кожний п’ятий протокол про порушення карантину суди повертають до правоохоронних органів на доопрацювання

До судів надійшло 12835 протоколів про порушення карантину

Згідно з даними Державної судової адміністрації. з початку карантинних заходів станом на 15 червня 2020 року до судів на розгляд надійшло 12835 протоколів за статтею 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей»). Про це йдеться у статті «Главкому» «Карантин-анархія на чолі з президентом»

Загалом, суди вже встигли розглянути 4945 справ і притягнути до відповідальності 551 особу. Тобто, без покарання залишилося 90% порушників карантинного режиму, на яких поліція склала адмінпротоколи і які пройшли розгляд у судах.

Найбільше протоколів надійшло до судів Дніпропетровської області (2306), Києва (1450) та Харківської області (1366). Найнижчий показник у Миколаївській області (93).

Майже кожний п’ятий протокол (2749) суди повертають до правоохоронних органів на доопрацювання для належного оформлення.

Нагадаємо, 19 травня у Хмельницькому сьогодні відбувся суд, на якому розглядали справу щодо притягнення президента України Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності через порушення правил дотримання карантину 3 червня під час поїздки у Хмельницький. Під час розгляду справи суддя Хмельницького міськрайонного суду Андрій Місінкевич зупинив адімінстративне провадження за статтею 44-3 КУпАП (порушення правил карантину) та прийняв рішення звернутися до голови Верховного Суду з проханням скликати пленум суддів Верховного суду для розгляду питання щодо зверення до Конституційного суду за офіційним тлумаченням ч.1 ст. 105 Конституції, згідно з якою Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.

При цьому Хмельницький міськрайонний суд визнав винними голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета і міського голову Хмельницького Олександра Симчишина у порушенні правил карантину (ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення) і призначив штраф 17 тис. грн кожному.