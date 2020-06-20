На Закарпатті можуть посилити карантин, - МОЗ



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Закарпатській області доведеться готуватися до запровадження додаткових обмежень, - МОЗ

Ситуація із захворюваністю на Закарпатті викликає занепокоєння

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов планує відвідати Львівську та Закарпатську області. Ці регіони – серед лідерів за кількістю інфікованих. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Міністр зазначив, що ситуація із захворюваністю на Закарпатті викликає занепокоєння. Він не виключає, що цьому регіону доведеться готуватися до запровадження додаткових обмежень. Максим Степанов детально вивчить ситуацію в Закарпатській області та заслухає пропозиції місцевої влади. Додаткові обмеження може бути запроваджено на один тиждень.

Уряд провів наради з очільниками обласних державних адміністрацій і міськими головами тих регіонів, де зафіксовано найвищі показники зростання захворюваності, щодо посилення комунікації з населенням.

У Закарпатській області станом на 20 червня зафіксовано 2069 випадків коронавірусу, із яких – 365 медики та 132 діти. За минулу добу у 109 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зафіксована у Львівській області – 139 випадків.

Нагадаємо, станом на ранок 20 червня в Україні зафіксовано 841 новий випадок коронавірусу, це на 80 випадків менше, ніж учора (921).Одужали – 373 (вчора 586), померли – 9 (вчора 19). Загалом одужали 16 406 осіб, летальних випадків – 994.

Коронавірус в Україні

Всього 35825

Хворіють 18425

Одужали 16406

Померли 994

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У Києві виявлено хворих 76 осіб (вчора 92). Також 57 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 76) і 139 – на Львівщині (вчора 142), 83 – на Рівненщині (вчора 121).