ЗСУ завдали удару по vip-шпиталю рашистів в окупованій Кадіївці

В окупованій Кадіївці стався вибух у профілакторії, де окупанти облаштували шпиталь

Госпіталь був секретним і там лікували винятково кадировців

Вночі 22 січня в окупованій Кадіївці пролунав вибух у профілакторії машинобудівного заводу, в якому російські окупанти облаштували шпиталь. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

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«Луганська область. Окупований Стаханов він же Кадіївка. Вчора було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю. Знедавна російські окупанти зробили з нього vip-шпиталь в якому лікувалися виключно кадирівці. Більше не будуть!» – йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що воїни 71-ї єгерської бригади Десантно-штурмових військ ліквідували групу окупантів в районі Бахмута Донецької області.

Нагадаємо, українські військові мають просування вперед поблизу Кремінної та Сватового. Куди ворог постійно підкидає сили, але ЗСУ протидіють ворогові.

Зокрема, українські захисники в Луганській області зупинили чергову спробу наступу військ РФ у районі Кремінної, відбивши атаку окупантів.