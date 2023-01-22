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ЗСУ завдали удару по vip-шпиталю рашистів в окупованій Кадіївці

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ завдали удару по vip-шпиталю рашистів в окупованій Кадіївці
В окупованій Кадіївці стався вибух у профілакторії, де окупанти облаштували шпиталь
фото з відкритих джерел

Госпіталь був секретним і там лікували винятково кадировців

Вночі 22 січня в окупованій Кадіївці пролунав вибух у профілакторії машинобудівного заводу, в якому російські окупанти облаштували шпиталь. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Луганська область. Окупований Стаханов він же Кадіївка. Вчора було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю. Знедавна російські окупанти зробили з нього  vip-шпиталь в якому лікувалися виключно кадирівці. Більше не будуть!» – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що воїни 71-ї єгерської бригади Десантно-штурмових військ ліквідували групу окупантів в районі Бахмута Донецької області.

Нагадаємо, українські військові мають просування вперед поблизу Кремінної та Сватового. Куди ворог постійно підкидає сили, але ЗСУ протидіють ворогові.

Зокрема, українські захисники в Луганській області зупинили чергову спробу наступу військ РФ у районі Кремінної, відбивши атаку окупантів.

 

Теги: вибух окупанти війна

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