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Розвідка пояснила, чому росіяни активізували наступ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка пояснила, чому росіяни активізували наступ
Ворог усвідомлює, що контрнаступ українських сил неминучий

Теперішню активізацію російських окупаційних військ не варто порівнювати з повномасштабним вторгненням

Росіяни розуміють, що продовження українського контрнаступу і операції зі звільнення наших територій неминучі, тому і активізували обстріли. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Ворог поспішає і зараз продовжує робити міцні атаки і по Вугледару, і по Бахмуту, розуміючи, що наступ українських сил неминучий, намагаючись його збити певним чином», – заявив представник розвідки.

Юсов наголосив, що теперішню активізацію російських окупаційних військ не варто порівнювати з повномасштабним вторгненням, що відбулося на початку 2022 року.

«Ми бачимо, що вони не можуть виконати поставлені завдання, однак це не означає, що подальших спроб не буде. У ворога є резерв, є накопичена жива сила, щоправда, разом з тим є проблема з технікою та БК», - зазначив він.

Нагадаємо, триває 357-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах  понад 20 населених пунктів. Серед них Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

Теги: звільнення ворог наступ росіяни розвідка війна

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