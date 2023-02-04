Пошкодження дуже серйозні. В Одесі без світла пів мільйона абонентів

Теплопостачання, водовідведення та водопостачання працюють в штатному режимі.

До Одеси терміново прибули міністр енергетики та голова «Укренерго». Вже проведено термінове засідання оперативного штабу з ліквідації аварії та подачі електроенергії до споживачів. Задіяні усі служби та засоби. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Марченко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Пошкодження комплексні та дуже важкі, тож зараз давати якість прогнози щодо завершення ремонту поки зарано. Теплопостачання, водовідведення та водопостачання працюють в штатному режимі. Станом на зараз світла немає майже у 500 тисяч абонентів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що впродовж доби буде доставлена певна кількість генераторів, які є в наявності не тільки у Міністерства енергетики, а й в ДСНС, та будуть задіяні для підключення критичної інфраструктури. Перші генератори чекають вже сьогодні ввечері.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, в Одеському районі вранці 4 лютого сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. Також 4 лютого через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси.

Протягом доби в Одесу завезуть потужні генератори від Міненерго та газотурбінну електростанцію від США, щоб заживити критичну інфраструктуру та житловий комплекс, знеструмлені через аварію на підстанції.

Крім того, МЗС має звернутися до Туреччини щодо додаткової підтримки у вигляді суден-електростанцій.