Чому стаття Медведчука про Україну з'явилась тільки зараз. Пояснення РНБО

Віктор Медведчук як ніхто інший підходить для інформаційної атаки на свідомість росіян та українців

Зазначається, що Кремль не відмовився від планів встановити у Києві проросійський уряд за участю або під керівництвом Медведчука

Поразки під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну змушують Кремль знову спробувати «розхитати» Україну зсередини. І колишній український нардеп Віктор Медведчук як ніхто інший підходить для цієї інформаційної атаки на свідомість росіян та українців. Саме тому у російських ЗМІ нещодавно з'явилась стаття кума Путіна, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що Кремль не відмовився від планів встановити у Києві проросійський уряд за участю або під керівництвом Медведчука.

На думку експертів, частина тез (зокрема, в яких провина за розв’язану РФ війну перекладається на Захід, та погроза, що війна, можливо, ядерна, перекинеться на інші країни Європи), адресована прошарку росіян, які не підтримують агресію, та іноземній аудиторії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Натомість іншими тезами (зокрема, закликом до проросійських політиків створити в Україні «політичний рух») організатори «інформаційної бомби» намагаються реанімувати в Україні колабораціоністську опозицію чинній владі.

«Про те, що стаття Медведчука інспірована кремлем, свідчить той факт, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підкреслив, що публікація Медведчука викликає інтерес і добре поширюється. Недарма статтю одіозного політика поширено в головних російськомовних пропагандистських ЗМІ та соціальних мережах, а переклади – на підконтрольних іноземних ресурсах», – йдеться у матеріалі.

З іншого боку, публікація має продемонструвати політикам та аналітикам Заходу, начебто наявність опозиційного потенціалу, спроможного протистояти чинній українській владі.

«Проте можна стверджувати, що «інформаційний вкид» матиме мінімальний вплив на свідомість західного, російського чи українського читача. Твердження Медведчука про «братній народ» та необхідність враховувати інтереси Росії виглядають абсурдними на тлі практично щоденних бомбардувань українських міст та вбивств мирних жителів, зокрема жахливих наслідків ракетного удару російських терористів по багатоповерховому будинку в Дніпрі», – зазначають експерти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, що після усіх воєнних злочинів Кремлю не варто розраховувати на припинення військової підтримки від партнерів України.

Нагадаємо, одіозний політик та ексголова партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, схоже, оговтався після свого арешту в Україні та скандального обміну на 200 полонених героїв «Азовсталі», бо 16 січня у виданні «Известия» вийшла велика стаття підписана його іменем.

Матеріал швидко розлетівся Інтернетом, а рашистські пабліки вже розібрали його на цитати. У статті, автором якої значиться Віктор Медведчук, викладені пропагандистські тези щодо війни в Україні та головне – роз'яснюється російському читачеві, хто і у чому винен.

Автор статті наголошує на тому, що в усіх проблемах та негараздах країни-терористки винуваті США та НАТО, бо вони так і не закінчили «славнозвісну» холодну війну, розпал якої припав на 70-роки минулого століття. А Росія, за словами Медведчука, свої обов'язки виконала і цю холодну війну закінчила. Але злий колективний Захід не дає Росії розвиватися. І їй нічого не залишається, як йти своїм «особливим шляхом».

Щодо війни в Україні – автор повторює вже давно відомі російські твердження, що ця країна хоче миру і пропонує його усіма силами, а президент України вперто не хоче прислухатися до «здорового глузду».