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Стало відомо, скільки квартир зруйнували рашисти ракетним ударом по Дніпру

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки квартир зруйнували рашисти ракетним ударом по Дніпру
Розбір завалів не закінчиться, поки не будуть знайдені тіла всіх загиблих
фото: Офіс президента

В будинку понад 200 квартир зруйновані

У багатоповерховому будинку, в який 14 січня влучила російська ракета, зруйновано понад 200 квартир, жителів помешкання відселили. Така інформація з'явилась у пресслужбі Офісу президента.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко здійснив робочу поїздку на Дніпропетровщину, де оглянув зруйнований багатоповерховий будинок у Дніпрі. Разом з ним місце трагедії відвідав генеральний прокурор Андрій Костін.

Тимошенко наголосив, що нині головне завдання – допомогти всім, хто постраждав унаслідок ворожого ракетного удару.

«Відселений практично весь будинок. Зараз і місто, і область підготували багато місць для тимчасового розташування всіх сімей. Буде рішення міської та обласної влади щодо матеріальної допомоги всім сім’ям загиблих, і всім, хто втратив своє житло, і тим, чиє житло постраждало. Ми розуміємо, що понад 200 квартир фактично зруйновані, і наше найголовніше завдання – розселити всіх людей і допомогти у відновленні цього будинку», – сказав Тимошенко.

За словами Тимошенка, розбір завалів не закінчиться, поки не будуть знайдені тіла всіх загиблих.

«На зараз загиблих 40 осіб. Щодо травмованих, то є декілька тих, хто справді у важкому стані, серед них – одна дитина», – розповів він.

Станом на 16:00 16 січня у Дніпрі внаслідок ракетної атаки, ка відбулась 14 січня, загинули 40 людей, серед них – троє дітей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

З-під завалів будинку врятовано 39 осіб (з них шестеро дітей) та травмовано 76 осіб (з них 14 дітей). 29 людей вважаються безвісти зниклими.

Раніше повідомлялося, що СБУ ідентифікувала російських військових, причетних до атаки.

Нагадаємо, що під час ракетної атаки у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло з Нікополя, їхні діти дивом вижили.

Також, що під завалами будинку у Дніпрі, зруйнованого російською ракетою, може перебувати героїня «Азовсталі», яку недавно звільнили з полону.

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Теги: росія Україна війна будинок ракета Дніпро обстріл

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