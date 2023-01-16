Трагедія у Дніпрі: під завалами будинку знайшли вагітну жінку в обіймах чоловіка

У зруйнованій російською ракетою багатоповерхівці загинула молода пара, яка чекала народження малюка

Під завалами зруйнованого під час ракетного обстрілу російськими окупантами багатоповерхового будинку в Дніпрі знайшли тіла подружньої пари. Чоловік намагався закрити собою вагітну дружину, сховавши її у обіймах. Про це повідомила народна депутатка Валерія Заружко на своїй сторінці у Facebook.

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«Людожерський злочин, від подробиць якого стигне кров. Щойно під завалами знайшли вагітну жінку в обіймах чоловіка. Він намагався захистити кохану з малюком та закрити собою під час обстрілу», – написала вона.

Станом на 16:00 у Дніпрі внаслідок ракетної атаки 14 січня загинули 40 людей, серед них – троє дітей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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З-під завалів будинку врятовано 39 осіб (з них шестеро дітей) та травмовано 76 осіб (з них 14 дітей). 29 людей вважаються безвісти зниклими.

Раніше повідомлялося, що СБУ ідентифікувала російських військових, причетних до атаки.

Нагадаємо, що під час ракетної атаки у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло з Нікополя, їхні діти дивом вижили.

Також, що під завалами будинку у Дніпрі, зруйнованого російською ракетою, може перебувати героїня «Азовсталі», яку недавно звільнили з полону.

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Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку.