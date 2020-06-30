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    Наука та освіта

    Міносвіти: до ЗНО з української мови і літератури не допустили 143 учасників

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    <p>143 учасників ЗНО не допустили до пунктів тестування</p> - Міносвіти: до ЗНО з української мови і літератури не допустили 143 учасників

    143 учасників ЗНО не допустили до пунктів тестування

    Участь у тестуванні з української мови і літератури взяли 275 081 особа

    До зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури не допустили 143 учасників, з них 52 - через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань.

    Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

    Участь у тестуванні з української мови і літератури взяли 275 081 особа – це 74,44% від загальної кількості зареєстрованих. 

    «143-х учасників не допустили до пунктів тестування, з них 52-х – через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 127 громадських спостерігачів», - йдеться в повідомленні.

    Як відомо, 1 липня опублікують правильні відповіді на завдання тесту з української мови і літератури.

    Учасники тестування, які не змогли взяти участь в зовнішньому оцінюванні через об'єктивні причини, можуть до 06 липня подати до регіонального центру оцінювання якості освіти заяву про участь у додатковій сесії ЗНО.

    Додаткова сесія ЗНО у 2020 році відбудеться з 23 липня до 11 серпня.

    Нагадаємо, заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко повідомила, що через складну епідеміологічну ситуацію в Україні останнім часом в Українському центрі оцінювання якості освіти планують зменшити поріг складання ЗНО. Відповідне рішення приймуть до того, як випускники отримають свої бали.

    ЗНО-2020 Міністерство освіти і науки освіта школа навчання Україна учні
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