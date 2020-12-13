У Міністерстві охорони здоров’я назвали регіони, які лідирують за кількістю інфікованих

В Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 9176 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві та Київській та Дніпропетровській областях. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях», – написав Степанов.

Загалом ситуація з поширенням коронавірусу по областях та у Києві така:

м. Київ – 91 138 випадків;

Вінницька область – 19 801 випадок;

Волинська область – 28 019 випадків;

Дніпропетровська область – 49 074 випадки;

Донецька область – 29 398 випадків;

Житомирська область – 34 073 випадки;

Закарпатська область – 26 016 випадків;

Запорізька область – 41 995 випадків;

Івано-Франківська область – 40 668 випадків;

Київська область – 48 523 випадки;

Кіровоградська область – 7 166 випадків;

Луганська область – 7 889 випадків;

Львівська область – 53 662 випадки;

Миколаївська область – 23 864 випадки;

Одеська область – 57 699 випадків;

Полтавська область – 29 121 випадок;

Рівненська область – 36 117 випадків;

Сумська область – 35 702 випадки;

Тернопільська область – 31 165 випадків;

Харківська область – 62 324 випадки;

Херсонська область – 13 972 випадки;

Хмельницька область – 34 800 випадків;

Черкаська область – 31 209 випадків;

Чернівецька область – 36 695 випадків;

Чернігівська область – 24 125 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Всього 885039

Одужали 494001

Хворіють 376040

Померли 14998

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 9176 осіб. Це на 3635 осіб менше, ніж у попередній день (12811). Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівники.

Минулої доби:

госпіталізовано – 2969 осіб;

летальних випадків – 156;

одужало – 7563 особи;

здійснено тестувань за добу – 41489 (зокрема методом ПЛР – 33593, методом ІФА – 7896).

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