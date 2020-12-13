У Міністерстві охорони здоров’я назвали регіони, які лідирують за кількістю інфікованих
В Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 9176 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві та Київській та Дніпропетровській областях. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях», – написав Степанов.
Загалом ситуація з поширенням коронавірусу по областях та у Києві така:
- м. Київ – 91 138 випадків;
- Вінницька область – 19 801 випадок;
- Волинська область – 28 019 випадків;
- Дніпропетровська область – 49 074 випадки;
- Донецька область – 29 398 випадків;
- Житомирська область – 34 073 випадки;
- Закарпатська область – 26 016 випадків;
- Запорізька область – 41 995 випадків;
- Івано-Франківська область – 40 668 випадків;
- Київська область – 48 523 випадки;
- Кіровоградська область – 7 166 випадків;
- Луганська область – 7 889 випадків;
- Львівська область – 53 662 випадки;
- Миколаївська область – 23 864 випадки;
- Одеська область – 57 699 випадків;
- Полтавська область – 29 121 випадок;
- Рівненська область – 36 117 випадків;
- Сумська область – 35 702 випадки;
- Тернопільська область – 31 165 випадків;
- Харківська область – 62 324 випадки;
- Херсонська область – 13 972 випадки;
- Хмельницька область – 34 800 випадків;
- Черкаська область – 31 209 випадків;
- Чернівецька область – 36 695 випадків;
- Чернігівська область – 24 125 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Всього885039
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Одужали494001
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Хворіють376040
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Померли14998
Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 9176 осіб. Це на 3635 осіб менше, ніж у попередній день (12811). Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівники.
Минулої доби:
- госпіталізовано – 2969 осіб;
- летальних випадків – 156;
- одужало – 7563 особи;
- здійснено тестувань за добу – 41489 (зокрема методом ПЛР – 33593, методом ІФА – 7896).