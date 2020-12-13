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    Здоров'я

    У Міністерстві охорони здоров’я назвали регіони, які лідирують за кількістю інфікованих

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    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київській області - У Міністерстві охорони здоров’я назвали регіони, які лідирують за кількістю інфікованих
    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київській області

    В Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 9176 осіб

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві та Київській та Дніпропетровській областях. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях», – написав Степанов.

    Загалом ситуація з поширенням коронавірусу по областях та у Києві така:

    • м. Київ – 91 138 випадків;
    • Вінницька область – 19 801 випадок;
    • Волинська область – 28 019 випадків;
    • Дніпропетровська область – 49 074 випадки;
    • Донецька область – 29 398 випадків;
    • Житомирська область – 34 073 випадки;
    • Закарпатська область – 26 016 випадків;
    • Запорізька область – 41 995 випадків;
    • Івано-Франківська область – 40 668 випадків;
    • Київська область – 48 523 випадки;
    • Кіровоградська область – 7 166 випадків;
    • Луганська область – 7 889 випадків;
    • Львівська область – 53 662 випадки;
    • Миколаївська область – 23 864 випадки;
    • Одеська область – 57 699 випадків;
    • Полтавська область – 29 121 випадок;
    • Рівненська область – 36 117 випадків;
    • Сумська область – 35 702 випадки;
    • Тернопільська область – 31 165 випадків;
    • Харківська область – 62 324 випадки;
    • Херсонська область – 13 972 випадки;
    • Хмельницька область – 34 800 випадків;
    • Черкаська область – 31 209 випадків;
    • Чернівецька область – 36 695 випадків;
    • Чернігівська область – 24 125 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      885039
    • Одужали
      494001
    • Хворіють
      376040
    • Померли
      14998

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 9176 осіб. Це на 3635 осіб менше, ніж у попередній день (12811). Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівники.

    Минулої доби:

    • госпіталізовано – 2969 осіб;
    • летальних випадків – 156;
    • одужало – 7563 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 41489 (зокрема методом ПЛР – 33593, методом ІФА – 7896).
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    Теги: Максим Степанов хвороби коронавірус
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