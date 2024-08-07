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Українки не можуть знайти собі пару через війну? Відповідь науковців

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Українки не можуть знайти собі пару через війну? Відповідь науковців
За даними Мінюсту, українці в 2023 році менше одружувалися та більше розлучалися і ця тенденція продовжується
фото з відкритих джерел

Фахівці визнають, що в Україні дійсно є величезні проблеми з демографією, але для обгрунтованих висновків потрібно знати статеву структуру населення, яка через війну наразі невідома

У західних ЗМІ піднімають тему труднощів жінок в Україні, які через війну та мобілізацію не можуть знайти собі чоловіків для романтичних зустрічей та спільного життя в умовах війни. Про це повідомляє видання The New York Times.

Видання розповідає історії українських жінок, які жаліються, що вже понад два роки не можуть розпочати стосунки з чоловіками через війну.

До прикладу, жінка розповідає, що розпочала стосунки з чоловіком, але він пішов на фронт і спілкування обірвалося – він не захотів більше підтримувати зв’язок. А подекуди самі жінки розривають стосунки, знаючи, що чоловік може через деякий час опинитися на фронті.

Інші кажуть, що не поспішають заводити знайомства через інтернет, бо не готові та навіть бояться зустрічатися з чоловіками, які отримали важкі поранення чи ампутацію на фронті.

Автори публікації зауважують, що для жінок проблема стоїть особливо гостро. Мовляв війна змінила все, особливо довоєнні правила стосунків між парами. З цього журналісти роблять висновки, що у Києві поменшало чоловіків, а жінки не можуть зав’язати романтичні стосунки.

До речі, якщо одні жінки не готові зустрічатися з чоловіками, бо їх найближчим часом можуть мобілізувати, то інші, не хочуть мати справу з тими, хто ухиляються від служби в армії.

Також у публікації торкаються теми розлучень, мовляв затяжна війна часто ставить крапку у стосунках між жінками та чоловікам на відставні, і вони знаходять собі інших партнерів.

Фахівці кажуть, що перед тим, як робити якісь висновки, потрібно знати статеву структуру населення, а вона через війну наразі невідома.

«Зараз шість мільйонів українців через війну перебувають за кордоном. Приблизно дві третини з них – жінки. Тобто з одного боку з України виїхало більше жінок, а з іншого боку – у армії більшість чоловіки, їх кількість не розголошується. Тому дуже складно коментувати те, що українські жінки не можуть собі знайти чоловіків під час війни. Можливо, це просто припущення іноземних журналістів», – розповідає ТСН.ua Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ.

Він додає, що зараз подібні теми, це лише загальні роздуми, які неможливо ні підтвердити, ні спростувати, бо ми не маємо повної статистики.

«Ми не знаємо статево-вікової структури населення, яке зараз знаходиться на території України. Зрозуміло, що війна внесла серйозні корективи у життя усіх українців, як чоловіків, так і жінок. Але я б не поспішав би казати, що чоловіки не хочуть статевих стосунків під час війни, це відверта нісенітниця. Як і те, що у Києві жінка не може знайти чоловіка для романтичного проведення часу, чи більш серйозних стосунків. Тому все це може існувати лише як припущення, а от соціологічних досліджень на цю тему, я не бачив», – зазначає Олександр Гладун.

Демографічні проблеми в Україні

Експерт зазначає, що в Україні дійсно є величезні проблеми з демографією.

«За даним Мінюсту за перше півріччя цього року народжуваність в Україні ще більше скоротилася, а кількість померлих зросла. У нас у цьому році на 100 народжень близько 288 померлих. А, наприклад, у 2021 році на 100 народжень припадало 263 померлих. Те, що зросла смертність – це, на жаль, природна ситуація під час війни. Військові гинуть на фронті, а жінки поїхали за кордон і там не народжують, тому ця диспропорція збільшується», – пояснює науковець.

До речі, за даними Мінюсту, українці в 2023 році менше одружувалися та більше розлучалися і ця тенденція продовжується.

«Справа в тому, що чим менша чисельність населення в країні, тим меншим буде в абсолютному виразі кількість шлюбів. Зараз чисельність населення в Україні скорочується. Тому і кількість зареєстрованих шлюбів теж скорочується», – зазначає Олександр Гладун.

Раніше ми писали, що у країнсьому суспільстві розуміння необхідності мати пару переоцінене. У часи наших бабусь люди поспішали створювати сім’ї, бо разом було легше вести господарство. Зараз же люди вступають у стосунки для підвищення якості життя. І це, напевно, принципова різниця між побудовою сім’ї нашого покоління та покоління наших бабусь–дідусів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла кандидатка психологічних наук Марина Діденко. Людина – істота соціальна, і вона потребує інших людей, зазначає психологиня. Нам потрібне парування для продовження роду. Проте не всі пари нині продовжують рід, бо змінюються цінності.

До слова, британці описали ідеального партнера для подружньої зради.

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Теги: Україна українка мобілізація війна шлюб

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