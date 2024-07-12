У «Дії» з’являться п’ять нових сервісів

Михайло Федоров розповів, на які послуги невдовзі чекати в «Дії»

Тестується перший у світі сервіс, який дає змогу одружитися в застосунку «Дія» в кілька кліків

Незабаром у «Дії» будуть доступні ще низка функцій. Зокрема, йдеться про відображення дозволу на зброю, шлюб онлайн та електронне бронювання. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відображення дозволу на зброю

Мінцифри та Міністерство внутрішніх справ працюють над тим, щоб у застосунку Дія відображалась інформація про зареєстровану зброю та дозвіл на неї, а також була можливість у кілька кліків замовити витяг з Єдиного реєстру зброї, пояснив міністр.

інфографіка: Мінцифра

Шлюб онлайн

За словами Федорова, тестується перший у світі сервіс, який дає змогу одружитися в застосунку «Дія» в кілька кліків. Бета-тестувальники послуги реєструють офіційний шлюб на відстані та оцінюють інновацію. П'ять уже одружилося. Скоро сервіс буде доступний для всіх українців.

інфографіка: Мінцифра

Електронне бронювання

Мінцифри, Мінекономіки та Міноборони працюють над цією послугою. Цифровізація бронювання повинна усунути людський фактор і пришвидшити процес від кількох тижнів до години. Скоро послуга буде доступна на порталі Дія для першої категорії підприємств - критично важливих і тих, які забезпечують потреби Сил оборони.

інфографіка: Мінцифра

«Дія.Підпис» для юридичних осіб

«Дія.Підпис» для фізичних осіб – інструмент, який повинен спростити взаємодію з чиновниками. Скоро він з’явиться і для юридичних осіб. Це може значно прискорити роботу бізнесу, спростити процеси та зробити дії підприємців більш прозорими. Уряд уже ухвалив відповідну постанову, а команда Мінцифри працює над розробкою функціоналу.

інфографіка: Мінцифра

Свідоцтва про народження, шлюб, розлучення, зміну персональних даних

Скоро в «Дії» будуть автоматично підтягуватися свідоцтва про народження дітей. А згодом і ваші свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Вони знадобляться при прийнятті на роботу, підтвердженні зміни прізвища чи оформленні пільг.

інфографіка: Мінцифра

Нагадаємо, що на порталі «Дія» буде доступний повний цикл процедур видачі дозвільних документів для бізнесу.

Крім того, у «Дії» запустили нову послугу е-Підприємець. Вона об'єднує 10 інших і полегшує відкриття власної справи. Сервісом можуть користуватись майбутні підприємці, а ті, хто вже має бізнес – можуть отримати додаткові послуги, а саме Витяги, декларації й результати надання послуг в «Дії»

Як повідомлялося, на порталі «Дія» впроваджено послугу із закриття ФОПів. Фізичні особи-підприємці зможуть це зробити в декілька кліків.