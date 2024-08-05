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Смертність в Україні утричі перевищує народжуваність у 2024 році

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Смертність в Україні утричі перевищує народжуваність у 2024 році
Найбільше новонароджених зареєстровано в Києві – 9 695 дитини, на Львівщині – 7 923 та Дніпропетровщині – 6 962
фото: з відкритих джерел

Повномасштабне вторгнення посилило зменшення населення країни

За перше півріччя 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей – це на 9% менше, аніж за аналогічний період торік, за даними Мін'юста. Водночас зафіксовано 250 972 смертей. Найбільше немовлят та померлих в Україні було на Дніпропетровщині та в Києві. Про це свідчать дані Опендатабот.

У 1,5 рази скоротилася народжуваність цьогоріч у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення: 87 655 дітей проти 132 595 у 2021. 

Смертність в Україні утричі перевищує народжуваність у 2024 році фото 1

Найбільше новонароджених зареєстровано в Києві – 9 695 дитини, на Львівщині – 7 923 та Дніпропетровщині – 6 962. Стабільно мало дітей народжується у прифронтових регіонах: на Херсонщині (221 дитина) та Донеччині (702). На Луганщині за півроку взагалі не було зареєстровано жодного немовляти.

Смертність в Україні утричі перевищує народжуваність у 2024 році фото 2


Наразі на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Це співвідношення є одним з ключових показників демографічної кризи. Для порівняння, у доковідних у 2018-2020 роках на одну дитину припадало двоє померлих.

Смертність в Україні утричі перевищує народжуваність у 2024 році фото 3

250 972 людини померли в Україні за перші півроку 2024. Це у 1,4 рази менше, ніж за аналогічний період 2021 року, коли зафіксували 349 041 померлого. Проте, варто зазначити, що 2021 рік був піковим на смерті через пандемію Covid-19.

Смертність в Україні утричі перевищує народжуваність у 2024 році фото 4

Найменше померлих – на прифронтових Херсонщині (2334) й Донеччині (5753) та у Чернівецькій області (5422). Антирекорд встановили на Дніпропетровщині – 26 374, Харківщині – 17 999 та в Києві – 17 449. 

Нагадаємо, за повідомленням Міністерства юстиції, за перше півріччя 2024 року в Україні народилося 87 655 немовлят.  

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Теги: смерть немовля населення дитина

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