Через негоду без світла залишилися 234 населених пункти

Найбільше від негоди постраждала Чернігівщина

У результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру) станом на ранок вівторка знеструмлені 234 населені пункти в трьох областях України, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7 год. 15 грудня в результаті ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 234 населених пункти в трьох областях, а саме: Чернігівська - 204, Сумська - 23 і Київська – сім», - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті ДСНС України у вівторок уранці.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У ДСНС також повідомляють, що станом на 7 ранку вівторка забезпечено транспортне сполучення на автошляхах державного і місцевого значення країни. Обмежень руху немає.

Також нагадаємо, що 15 грудня Україну накриє антициклон Yadigar.

Антициклон з цікавим іменем Yadigar витісняє опади і тому сьогодні мокрий сніг, чи дощ, чи льодяний дощ найбільш ймовірні лише на північному сході України – Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Луганщина, а також Чернігівська, Донецька області, зачепить Дніпро з районами.

Температура повітря найближчої доби практично повсюди в Україні коливатиметься близько 0°C.