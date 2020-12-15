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    Через негоду без світла залишилися 234 населених пункти

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    Через негоду без світла залишилися 234 населених пункти
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше від негоди постраждала Чернігівщина

    У результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру) станом на ранок вівторка знеструмлені 234 населені пункти в трьох областях України, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «Станом на 7 год. 15 грудня в результаті ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 234 населених пункти в трьох областях, а саме: Чернігівська - 204, Сумська - 23 і Київська – сім», - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті ДСНС України у вівторок уранці.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    У ДСНС також повідомляють, що станом на 7 ранку вівторка забезпечено транспортне сполучення на автошляхах державного і місцевого значення країни. Обмежень руху немає.

    Також нагадаємо, що 15 грудня Україну накриє антициклон Yadigar

    Антициклон з цікавим іменем Yadigar витісняє опади і тому сьогодні мокрий сніг, чи дощ, чи льодяний дощ найбільш ймовірні лише на північному сході України  Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Луганщина, а також Чернігівська, Донецька області, зачепить Дніпро з районами.

    Температура повітря найближчої доби практично повсюди в Україні коливатиметься близько 0°C.

    Теги: ДСНС електроенергія аварія повітря дощ
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