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Росіяни знищили два відділення «Укрпошти» у Києві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росіяни знищили два відділення «Укрпошти» у Києві
Пошкоджене відділення компанії у столиці
фото: Facebook/Ігор Смілянський

За словами керівника компанії, деякі члени команди «Укрпошти» втратили домівки після сьогоднішніх ударів ворога

«Укрпошта» через ворожу атаку втратила два відділення в Києві – 03124 та 03126. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гендиректора компанії Ігоря Смілянського.

«Команда, деякі члени якої самі втратили домівку, робить усе можливе, щоб якомога оперативніше поновити роботу, адже пенсіонери вже зранку питали про пенсії», – каже він.

За словами Смілянського, відділення 03124 працюватиме за новою адресою, а відділення 03126 тимчасово обслуговуватиметься через 03061. Він пообіцяв поінформувати згодом про нові адреси.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. На цей час відомо про 14 загиблих та 60 поранених. Понад 40 людей доставили в медзаклади міста.

Відомо, що у Шевченківському районі Києва горів будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

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Теги: Київ Укрпошта Ігор Смілянський

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