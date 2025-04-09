Смілянський про трансформації «Укрпошти»: курячі ноги для захисту працівників – вже у минулому

Смілянський зазначив, що на момент його приходу на посаду ситуація у компанії була далеко не ідеальною

«Укрпошта» раніше закуповувала курячі ноги та використовувала як засіб захисту

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів про незвичний спосіб захисту для листонош, які раніше використовували співробітники пошти. Раніше «Укрпошта» використовувала курячі ноги як засіб захисту від нападів собак. Про це розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський в інтерв’ю HackYourMom, пише «Главком».

Смілянський зазначив, що на момент його приходу на посаду ситуація у компанії була далеко не ідеальною: із 11 000 відділень «Укрпошти» 9000 працювали без комп’ютерів, а ті, що мали техніку, використовували машини зі середнім віком 10 років. Крім того, середній вік автопарку компанії становив 18 років.

Також Смілянський здивував заявою про те, що «Укрпошта» раніше закуповувала курячі ноги.

«Ба більше, я тобі скажу, «Укрпошта» закупляла курячі ноги. Курячі ноги – це заходи безпеки. Коли листоноша йде, на нього біжить собака, він має дістати курячу ногу і кинути, щоб собака відволікся. І все», – розповів Смілянський.

Гендиректор також підкреслив, що зараз ситуація значно покращилася. Курячі ноги більше не закуповують, адже працівники забезпечені сучасними засобами захисту, такими як газові балончики. Смілянський наголосив, що це крок вперед у покращенні умов роботи листонош.

«Курячі ноги вже не купуємо. У нас є більш сучасні засоби захисту. Балончик – тепер він є», – зазначив Смілянський.

До речі, в Україні готується до запуску «Укрпошта Банк», який покликаний зробити банківські послуги доступними для кожного громадянина, незалежно від місця проживання.

Нагадаємо, Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський засекретив розмір своєї заробітньої плати.