«Укрпошта» анонсувала випуск нової марки, присвячений Третій штурмовій бригаді

24 січня «Укрпошта» випустить марку на честь бійців Третьої штурмової бригади.

«Укрпошта» анонсувала запуск лімітованого випуску поштових марок «Третя Штурмова» за проєктом «Власна марка». Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

За його словами, цього разу випуск трохи незвичний.

У наборі є аркуш із дев’ятьма марками, художній конверт зі спецпогашенням та листівка. Він вийде тиражем у 1300 примірників. Вартість набору – 750 гривень. Дизайн марки, конверту та листівки створили у Третій штурмовій бригаді.

«Насамперед ми випускаємо аркуш з 9 марками, тираж якого — лімітований: лише 1300 екземплярів. Кожен аркуш буде номерним. Підробка не пройде. Крім марок, які ми передаємо безпосередньо бригаді, решту зможуть придбати передусім власники абонемента «Ексклюзив+», – повідомив Смілянський.

Ті марки, які не будуть куплені, надійдуть у продаж 24 січня.

Нагадаємо, що до Дня Соборності, який відзначається 22 січня, «Укрпошта» випустить марки із зображенням традиційного одягу українців Кубані, Білгородщини та Курщини.

Раніше ми писали, що «Укрпошта» розглядає створення поштової марки з написом «Будапештський меморандум – це х…я».

Ідея виникла після того, як український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману негативно висловився про Будапештський меморандум, зокрема український лідер наголосив на неефективності угоди та розкритикував найбільші світові держави, США та Велику Британію, які виступили гарантами територіальної цілісності України.