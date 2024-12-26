Підвищення податків на посилки з-за кордону: «Укрпошта» виступила із заявою

За словами посадовиці «Укрпошти», ухвалення законопроєкту про підвищення мит може призвести до виходу іноземних компаній з українського ринку

«Укрпошта» виступила проти запровадження податку на посилки з-за кордону вартістю до 150 євро. Ініціатива має сумнівну доцільність і може призвести до значних ускладнень для споживачів, експортерів та операторів доставлення. Про це заявила директорка департаменту міжнародних операцій Укрпошти Юлія Павленко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Як зазначила Павленко, аргументи про необхідність зниження ліміту для захисту вітчизняного виробника є малопереконливими, оскільки місцеві маркетплейси не наповнені українськими товарами. Вона зазначила, що логічне питання – кого насправді захищають ці ініціативи: національних виробників чи споживачів.

Посадовиця наголосила на проблемах з інфраструктурою. За її словами, запровадження обнулення ліміту без належної системи, аналогічної європейській Import One Stop Shop, може створити хаос на митниці. У Європейському Союзі така система працює успішно, але її запуск потребував понад чотири роки підготовки. В Україні наразі подібного механізму немає.

За словами представниці «Укрпошти», запропоновані законодавчі ініціативи ставлять неприйнятні вимоги для іноземних компаній.

«Ми уважно вивчили законопроєкт з юристами та дійшли невтішного висновку: у тому вигляді, як він виписаний жодна іноземна компанія не зможе виконати більшість передбачених вимог. Документ мав розглянути комітет Верховної Ради. Сподіваюсь, вони його відхилять», – зазначила Павленко.

Ухвалення такого законопроєкту може призвести до виходу іноземних компаній з українського ринку, оскільки їм доведеться реєструвати окремі компанії або користуватися посередниками, які нестимуть юридичну відповідальність за кожну транзакцію, переконані в Укрпошті.

Павленко спростувала твердження про використання поштових каналів для контрабанди. За її словами, всі посилки проходять електронну митницю, а процеси контролю відбуваються прозоро завдяки відеонагляду. Натомість, за її словами, основний обсяг контрабанди перевозиться іншими шляхами, наприклад, бусами через кордон.

Посадовиця додала, що обговорення обнулення ліміту створює додаткові ризики для виходу великих міжнародних гравців на український ринок eCommerce. Вона зазначила, що ці компанії побоюються великих витрат на маркетинг через невизначеність і можливу нестабільність ринку.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що українці будуть сплачувати імпортний податок за всі міжнародні посилки, вартість яких перевищує €45 євро. Зниження неоподаткованого порогу з нинішніх €150 має на меті зменшити зловживання у сфері електронної комерції.

Раніше повідомлялося, що норму про несплату податку на додану вартість при отриманні посилки з-за кордону вартістю менш як 150 євро планують виключити з законодавства.

Як відомо, в Україні з початку року припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. Після підписання президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис. ФОПів. Так, деякі підприємці вважають нові податки несправедливими.

Згодом голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що кількість новостворених ФОПів у 2024 році переважає кількість закритих на 92 тис. Як зазначив нардеп, станом на 1 грудня в Україні діяли 2 млн 76 тис. ФОПів, з яких 272,9 тис. зареєструвалися цьогоріч. За словами Гетманцева, порівняно з минулим роком така кількість зросла на 83,6 тис.

Крім того, за останні два місяці кількість новостворених ФОПів збільшилась на 7 тис., порівняно з припиненими – 47,7 тис. проти 40,7 тис.