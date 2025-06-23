Деякі категорії осіб можуть отримати додаткові бонуси від «Укрзалізниці»

Бонуси можна обміняти на ексклюзивні пропозиції від партнерів, які діють тільки для ВПО

«Укрзалізниця» розширила бонусну програму «Залізні друзі» для переселенців. Підтвердивши свій статус внутрішньо переміщеної особи через «Дію», вони отримуватимуть бонуси за кожну поїздку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу перевізника.

Зазначається, що нову ініціативу «Укрзалізниця» запустила в партнерстві з Міністерством розвитку громад та територій, проєктом «Пліч-о-пліч» та Міністерством цифрової трансформації. Щоб приєднатися до неї, потрібно оновити застосунок «Укрзалізниці», додати у профілі статус внутрішньо переміщеної особи та підтвердити його через «Дію».

Бонуси можна обміняти на ексклюзивні пропозиції від партнерів, які діють тільки для ВПО. Також вони отримуватимуть подвійну кількість бонусів-«обіймашок» за кожну поїздку. Нові можливості з'являтимуться поступово для всіх користувачів після оновлення застосунку.

Серед перших партнерів нового розділу програми «Залізні друзі» – Укрпошта, «Аптека 9·1·1», мережа магазинів «Фокстрот», медичний центр «Мати та дитина», маркетплейси Liki24.com та Rozetka.

Нагадаємо, ціни на чай і каву в поїздах «Укрзалізниці» зростуть. Це станеться вперше за шість років. Перегляд цін (до 20 грн) торкнеться також газованої та негазованої води, розчинної кави та кавового напою «3 в 1». Натомість ціни на всі напої у швидкісних поїздах «Інтерсіті+», а також на гарячі обіди в межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення лишаються без змін.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» фіксує підвищений попит на напрямку Київ – Львів – Київ і призначає причіпні вагони у складі транзитних поїздів. На маршруті курсуватимуть фірмові вагони 1-го класу, зокрема категорії СВ (за необхідністю по окремих датах) та купе. Усі вагони з кондиціонуванням повітря. Зазначимо, що купейні вагони будуть в сидячому режимі, тобто спальний формат у причіпних вагонах категорії купе не передбачено.