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«Укрпошта» випустила марки з роботами відомого французького скульптора

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укрпошта» випустила марки з роботами відомого французького скульптора
Серія під назвою «Мистецтво проти війни» вийде тиражем 109,6 тис. примірників
фото: «Укрпошта»

Торік Коломіна вирушив до Києва, щоб встановити шість скульптур, що символізують надію, стійкість та міжнародну солідарність

«Укрпошта» представила спеціальну серію з трьох марок до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони основані на роботах французького вуличного скульптора Джеймса Коломіни, скульптури якого були встановлені у Києві у серпні минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Укрпошти».

Серія під назвою «Мистецтво проти війни» вийде тиражем 109,6 тис. примірників. Цифра символізує 1 096 днів, що минули від початку війни. Головна мета творця – засудити війну та віддати шану українському опору.

Коломіна вирушив до Києва, щоб встановити шість скульптур, що символізують надію, стійкість та міжнародну солідарність
Коломіна вирушив до Києва, щоб встановити шість скульптур, що символізують надію, стійкість та міжнародну солідарність
фото: «Укрпошта»

Джеймс Коломіна долучився до ініціативи «Мистецтво проти війни», яка з'явилася у 2023 році із випуском марки «PTN PNH!» із зображенням графіті Бенксі на стіні будинку в місті Бородянка, який був зруйнований російськими бомбардуваннями.

У серпні 2024 року Коломіна вирушив до Києва, щоб встановити шість скульптур, що символізують надію, стійкість та міжнародну солідарність. Роботи називалися «Посланець», «Маленька дівчинка з соняшниками», «Класики», «Голуб», «Ловець сердечка» і «Маленька дівчинка на гойдалці».

Джеймс Коломіна долучився до ініціативи «Мистецтво проти війни»
Джеймс Коломіна долучився до ініціативи «Мистецтво проти війни»
фото: «Укрпошта»

Серія з трьох марок, надрукована тиражем 109,6 тис. примірників, виділяє три з них, розміщені на Майдані Незалежності:

  • «Посланець»: дитина, яка виходить зі стіни Головпоштамту, щоб намалювати український тризуб, символ української ідентичності та опору.
  • «Голуб»: голуб, що сидить на ліхтарному стовпі і тримає гілку, символізує прагнення до миру та віддає шану українським воїнам.
  • «Маленька дівчинка на гойдалці»: маленька дівчинка в бойовому шоломі, що гойдається під мостом на вулиці Інститутські, наголошуючи на важливості захисту невинності дітей і забезпечення кращого майбутнього.

Дизайн проєкту виконав молодий український дизайнер Костянтин Лапушин, який достовірно зберіг кольори та форми оригінальних робіт художника.

Джеймс Коломіна – скульптор, відомий своїми інсталяціями в громадських місцях. Прихильник анонімату і не показуючи своє обличчя, він висловлює свої ідеї через сильні роботи, що поєднують соціальну критику та сміливий естетизм, характеризується використанням яскравого червоного кольору. Його підтримка України відображена в шести яскравих творах, встановлених в Києві.

Нагадаємо, 24 лютого 2025 року – третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цей день назавжди закарбувався в пам’яті українців як найстрашніший ранок, коли життя поділилося на «до» і «після». Близько 04:00 ранку вибухи розірвали тишу міст, ракети вдарили по аеропортах, військових частинах і мирних кварталах. 

До слова, на постаменті в Києві, де раніше стояла статуя радянського командира Миколи Щорса, французький художник Джеймс Коломіна встановив нову скульптуру. Своє творіння, «Дівчинка з соняшниками», митець подарував українцям на честь Дня Незалежності.

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Теги: Укрпошта війна культура

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