«Укрпошта» випустила марки з роботами відомого французького скульптора

Торік Коломіна вирушив до Києва, щоб встановити шість скульптур, що символізують надію, стійкість та міжнародну солідарність

«Укрпошта» представила спеціальну серію з трьох марок до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони основані на роботах французького вуличного скульптора Джеймса Коломіни, скульптури якого були встановлені у Києві у серпні минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Укрпошти».

Серія під назвою «Мистецтво проти війни» вийде тиражем 109,6 тис. примірників. Цифра символізує 1 096 днів, що минули від початку війни. Головна мета творця – засудити війну та віддати шану українському опору.

Коломіна вирушив до Києва, щоб встановити шість скульптур, що символізують надію, стійкість та міжнародну солідарність фото: «Укрпошта»

Джеймс Коломіна долучився до ініціативи «Мистецтво проти війни», яка з'явилася у 2023 році із випуском марки «PTN PNH!» із зображенням графіті Бенксі на стіні будинку в місті Бородянка, який був зруйнований російськими бомбардуваннями.

У серпні 2024 року Коломіна вирушив до Києва, щоб встановити шість скульптур, що символізують надію, стійкість та міжнародну солідарність. Роботи називалися «Посланець», «Маленька дівчинка з соняшниками», «Класики», «Голуб», «Ловець сердечка» і «Маленька дівчинка на гойдалці».

Джеймс Коломіна долучився до ініціативи «Мистецтво проти війни» фото: «Укрпошта»

Серія з трьох марок, надрукована тиражем 109,6 тис. примірників, виділяє три з них, розміщені на Майдані Незалежності:

«Посланець»: дитина, яка виходить зі стіни Головпоштамту, щоб намалювати український тризуб, символ української ідентичності та опору.

«Голуб»: голуб, що сидить на ліхтарному стовпі і тримає гілку, символізує прагнення до миру та віддає шану українським воїнам.

«Маленька дівчинка на гойдалці»: маленька дівчинка в бойовому шоломі, що гойдається під мостом на вулиці Інститутські, наголошуючи на важливості захисту невинності дітей і забезпечення кращого майбутнього.

Дизайн проєкту виконав молодий український дизайнер Костянтин Лапушин, який достовірно зберіг кольори та форми оригінальних робіт художника.

Джеймс Коломіна – скульптор, відомий своїми інсталяціями в громадських місцях. Прихильник анонімату і не показуючи своє обличчя, він висловлює свої ідеї через сильні роботи, що поєднують соціальну критику та сміливий естетизм, характеризується використанням яскравого червоного кольору. Його підтримка України відображена в шести яскравих творах, встановлених в Києві.

Нагадаємо, 24 лютого 2025 року – третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цей день назавжди закарбувався в пам’яті українців як найстрашніший ранок, коли життя поділилося на «до» і «після». Близько 04:00 ранку вибухи розірвали тишу міст, ракети вдарили по аеропортах, військових частинах і мирних кварталах.

До слова, на постаменті в Києві, де раніше стояла статуя радянського командира Миколи Щорса, французький художник Джеймс Коломіна встановив нову скульптуру. Своє творіння, «Дівчинка з соняшниками», митець подарував українцям на честь Дня Незалежності.