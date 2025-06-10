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«Укрпошта» оголосила про зміну лімітів з 1 липня: нові правила післяплати для підприємців

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Укрпошта» оголосила про зміну лімітів з 1 липня: нові правила післяплати для підприємців
Оновлення умов приймання відправлень із післяплатою
фото з відкритих джерел

«Укрпошта» посилює контроль за операціями з післяплатою

З 1 липня 2025 року «Укрпошта» встановлює нові ліміти та посилює контроль за операціями з післяплатою. Як зазначає поштовий оператор, у 2024 році «Укрпошта» перерахувала до державного бюджету 3,1 млрд грн, підтверджуючи свій статус соціально відповідальної компанії та важливого платника податків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрпошту».

У рамках постійної підтримки українських підприємців та дотримання вимог законодавства, «Укрпошта» оновлює умови приймання відправлень із післяплатою.

З 1 липня 2025 року встановлюються нові ліміти на виплату готівки у відділеннях «Укрпошти» для фізичних осіб:

  • Максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця – 100 тис. грн.
  • Максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця – 10 шт.

Ліміти для виплат на банківську картку залишаються незмінними. Для фізичних осіб, які отримують післяплату на банківську картку, ліміти залишаються такими ж, як і раніше:

  • Максимальна сума платіжних операцій упродовж одного дня – 29 999 грн.
  • Максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного дня – 50 шт.
  • Максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця – 250 тис. грн.
  • Максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця – 500 шт.

«Укрпошта» підкреслює, що встановлені ліміти є достатніми для будь-кого, хто не веде підприємницької діяльності.

Нагадаємо, з 1 червня 2025 року «Нова пошта» та фінкомпанія NovaPay впровадили нові обмеження на прийом і виплату післяплати. Фізичним особам, які не є фізичними особами-підприємцями, доведеться підтверджувати легальність походження коштів. Це стосується лише тих випадків, коли грошові перекази фізосіб регулярні та перевищують встановлені ліміти.

У коментарях до нещодавнього повідомлення на Facebook-сторінці «Нової пошти» представники компанії уточнили, що відмовляти у прийомі посилок із післяплатою не будуть. Проте у разі тимчасового обмеження видачі коштів через сервіс NovaPay користувачам запропонують надати пояснення щодо суті продажу. 

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Теги: Укрпошта правила

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