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«Укрпошта» оголосила про запуск нового сервісу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Укрпошта» оголосила про запуск нового сервісу
«Укрпошта» запускає новий сервіс оформлення швидкого повернення посилок
фото з відкритих джерел

Пропонуються два тарифи на вибір: «Базовий» або «Пріоритетний»

«Укрпошта» запускає новий сервіс оформлення швидкого повернення посилок. Про це повідомила пресслужба компанії, передає «Главком».

«Укрпошта» запроваджує новий сервіс швидкого повернення посилок, які не отримали адресати. Тепер користувачі можуть відправити посилку за одним тарифом, а отримати назад вже за іншим.

Для зворотних відправлень пропонуються два тарифи на вибір: «Базовий» або «Пріоритетний».

Посилки, що оформлені за тарифом «Пріоритетний», обробляються першочергово та доставляються в найкоротші терміни.

Скористатися послугою необхідно під час створення відправлення. Якщо відправник не обрав тариф, система автоматично застосує «Базовий».

Сервіс доступний в особистому кабінеті на сайті, у мобільному застосунку та у відділенні.

«Ми розуміємо, як важливо для клієнтів мати можливість швидко та без зайвого клопоту повернути товар. Саме тому запускаємо сервіс, який дозволить це зробити максимально просто, і при цьому з найкращими тарифами в країні. Це особливо важливо для бізнесу, який прагне підвищити якість обслуговування та мінімізувати витрати на логістику без шкоди для клієнтського досвіду», – наголосив гендиректор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

До слова, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, скільки заробив у компанії торік.

За словами гендиректора «Укрпошти», за 2024 рік він отримав зарплату та доплату 15 % за роботу з державною таємницею –11 723 286 гривень до податків, або в середньому 970 009 гривні на місяць.

Раніше стало відомо, що «Укрпошта» планує випустити оновлений мобільний застосунок із розширеним функціоналом. Новий застосунок не лише дозволить відстежувати посилки, але й запропонує цілу низку нових можливостей, які полегшать користування поштовими сервісами.

У січні «Укрпошта» та китайський маркетплейс Temu оголосили про початок стратегічного партнерства. 

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Теги: тарифи Укрпошта застосунок

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