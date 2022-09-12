«Укрзалізниця» призначила евакуаційний потяг із Донбасу

Сьогодні до Львова вирушить евакуаційний поїзд з Донбасу

Поїзд вирушить за маршрутом Покровськ-Дніпро-Львів.

На сьогодні, 12 вересня «Укрзалізниця» призначила додатковий евакуаційний поїзд – з Донбасу до Львова. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Поїзд 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ-Дніпро-Львів.

Триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.

Нагадаємо, 11 вересня через ракетні удари по об'єктах інфраструктури затримувався рух деяких потягів. Йшлося про поїзди, які курсують Харківською, Сумською та Полтавською областями.

До відома, Київська кільцева електричка додає вечірні рейси, щоб дати змогу пасажирам вечірніх поїздів легко та безпечно дістатися з вокзалу до фактично будь-якого району Києва перед комендантською годиною.