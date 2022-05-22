У Мелітополі окупанти переїхали цивільне авто з жінкою

РОсійські рашисти «розважались» на дорозі

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські окупанти, «розважаючись» на дорозі, переїхали легковий автомобіль, унаслідок чого водійку затиснуло в салоні. Зараз постраждала перебуває в лікарні. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на мешканців Мелітополя.

«Окупанти постійно порушують правила дорожнього руху і «розважаються» на дорозі. У результаті таких розваг загарбники переїхали легкове авто, у салоні якого затиснуло жінку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі постраждала перебуває у місцевій лікарні, а окупанти заперечують свою причетність до інциденту.

Запорізька ОВА інформує, що російські військові в регіоні активізували повітряну розвідку із застосуванням безпілотників. Також окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони. Фіксується переміщення колон ворожої військової техніки.

В ОВА додали, що 21 травня ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ольгівське, Затишшя, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.