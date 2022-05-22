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    У Мелітополі окупанти переїхали цивільне авто з жінкою

    У Мелітополі російські окупанти активно порушують правила дорожнього руху - У Мелітополі окупанти переїхали цивільне авто з жінкою
    У Мелітополі російські окупанти активно порушують правила дорожнього руху
    фото з відкритих джерел

    РОсійські рашисти «розважались» на дорозі

    У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські окупанти, «розважаючись» на дорозі, переїхали легковий автомобіль, унаслідок чого водійку затиснуло в салоні. Зараз постраждала перебуває в лікарні. Про це повідомилаЗапорізька обласна військова адміністрація з посиланням на мешканців Мелітополя.

    «Окупанти постійно порушують правила дорожнього руху і «розважаються» на дорозі. У результаті таких розваг загарбники переїхали легкове авто, у салоні якого затиснуло жінку», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що наразі постраждала перебуває у місцевій лікарні, а окупанти заперечують свою причетність до інциденту.

    Запорізька ОВА інформує, що російські військові в регіоні активізували повітряну розвідку із застосуванням безпілотників. Також окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони. Фіксується переміщення колон ворожої військової техніки.

    В ОВА додали, що 21 травня ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ольгівське, Затишшя, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.

    Теги: росія окупанти війна військові автомобіль Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    У Мелітополі окупанти переїхали цивільне авто з жінкою