У Мелітополі окупанти переїхали цивільне авто з жінкою
РОсійські рашисти «розважались» на дорозі
«Окупанти постійно порушують правила дорожнього руху і «розважаються» на дорозі. У результаті таких розваг загарбники переїхали легкове авто, у салоні якого затиснуло жінку», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі постраждала перебуває у місцевій лікарні, а окупанти заперечують свою причетність до інциденту.
Запорізька ОВА інформує, що російські військові в регіоні активізували повітряну розвідку із застосуванням безпілотників. Також окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони. Фіксується переміщення колон ворожої військової техніки.
В ОВА додали, що 21 травня ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ольгівське, Затишшя, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.