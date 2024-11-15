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Уряд погодив експеримент: жінок працевлаштовуватимуть на професії, що раніше були чоловічими

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Уряд погодив експеримент: жінок працевлаштовуватимуть на професії, що раніше були чоловічими
Через повномасштабне вторгнення в Україні виник дефіцит кадрів
фото з відкритих джерел

Експериментальний проєкт реалізовуватимуть протягом двох років

Уряд затвердив експериментальний проєкт для навчання та працевлаштування жінок у тих сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Як пише парламентар, у пояснювальній записці зазначається, що через повномасштабне вторгнення в Україні виник дефіцит кадрів, але роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади. Експериментальний проєкт затвердили на засіданні 15 листопада.

Уряд публікує перелік професій для навчання жінок для майбутнього працевлаштування.

Уряд погодив експеримент: жінок працевлаштовуватимуть на професії, що раніше були чоловічими фото 1
Уряд погодив експеримент: жінок працевлаштовуватимуть на професії, що раніше були чоловічими фото 2

Натомість представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі повідомив, що цей експериментальний проєкт реалізовуватимуть протягом двох років. Зокрема, на засіданні затверджено порядок його реалізації.

Нагадаємо, що Кабмін оновив умови для бронювання від мобілізації. Регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки. За результатами аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, було виявлено низку проблемних моментів.

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Теги: війна Олексій Гончаренко професії жінка робота

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