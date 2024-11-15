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Кабмін оновив умови для бронювання від мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кабмін оновив умови для бронювання від мобілізації
За словами Шмигаля, усі бронювання від мобілізації з 1 грудня будуть здійснюватися через «Дію»
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки

Уряд оновлює критерії бронювання та критерії для отримання критичності. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, за результатами аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, було виявлено низку проблемних моментів.

Як наголосив очільник українського уряду, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

Також для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом – тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників.

«Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради «тіньової» домовленості про бронювання», – пояснив він.

Крім того, усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через «Дію». Відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям.

«Новий порядок діятиме з 1 грудня. Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, у додатку «Дія» було призупинено можливість бронювання працівників від мобілізації до 15 листопада. Згодом уряд ухвалив постанову про повторну перевірку підприємств на критичність

Раніше Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) звернулася до Кабінету міністрів з проханням автоматично продовжити на два місяці всі чинні відстрочки від мобілізації.

До слова, президент України Володимир Зеленський висловив зауваження щодо моделі економічного бронювання, яка існує зараз. Президент України заявив, що бронювання має бути «справедливим». 

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Теги: бронювання від мобілізації прем’єр-міністр аудит Денис Шмигаль уряд

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