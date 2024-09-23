У столиці розпочалась активна робота над порятунком унікального озера (фото)

Основним завданням на поточному етапі є очищення з’єднувальної протоки озера

У Києві розпочалась активна робота над відновленням озера Синього на столичному Виноградарі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Розпочато активну фазу робіт з відновлення озера Синє. Згідно з планом, на об’єкті працює спеціалізована техніка, яка виконує розчистку дна та берегової лінії водойми. Основним завданням на поточному етапі є очищення з’єднувальної протоки озера. Про це повідомляє комунальне підприємство «Плесо», – йдеться у повідомленні.

Мета робіт – наповнення озера водою та відновлення його природного стану. Фінансування проєкту відбувається з спеціального фонду, що кваліфікується на охоронні довкілля.

4 фото На весь екран







Інформація про хід відновлення буде публікуватись на офіційних ресурсах КП «Плесо».

Синє – це безстічне озеро, що живиться ґрунтовими водами й атмосферними опадами. Більшу його частину було засипано в 1970–1980 роках, коли забудовували масив багатоповерхівками. З того часу площа водойми почала зменшуватися. Озеро Синє розташоване на західній околиці житлового масиву Виноградар, що в Подільському районі Києва. За легендою, озеро утворилася ще в льодовиковий період. Доказом цієї версії називають наявність на дні синього мулу, який і надає воді характерний синюватий відтінок.

Рятувати озеро збиралися ще у 2022 році, але через повномасштабну війну роботи не виконали. На ревіталізацію Синього виділили 35 мільйонів гривень, але розподіл коштів мали узгодили з військовою адміністрацію. Там розглядали його більше, ніж півтора місяці, але директор департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Олександр Возний запевняв, що розподіл коштів підпишуть.

Обміління озера зумовлене будівництвом житлового масиву й автодоріг на берегах і поблизу водойми. Площа озера за останні 40 років суттєво зменшилася. З’єднувальна протока пересохла, на місці озера утворилися дві водойми, рівень води у яких постійно падає. Озеро планують обʼєднати в кільце, щоби зрівняти рівень води й запобігти застою.

Раніше громадський активіст Юрій Андреєв оприлюднив свіже фото висохлого озера, по дну якого ходять люди.

Нагадаємо, у селищі Калинівка, що у Фастівському районі Київщини, посеред озера з’явилася насипна дорога. Вона буцімто має скоротити шлях до укриття. Про це повідомила Калинівська селищна рада. Відомо, що за насипом посеред водойми стоїть місцева влада.

До слова, водойми, що у Запоріжжі та передмісті, продовжують міліти, внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими військами. Глибоководні річки за кілька днів перетворилися на струмки. На одній із баз відпочинку в Комунарському районі Запоріжжя рівень води майже за тиждень знизився до нульової позначки. Раніше альтанки стояли на воді, нині – на землі.