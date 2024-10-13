«Ідея геноцидної війни полягає в тому, щоб українців вбити, вигнати в еміграцію чи русифікувати»

Отже, що хоче Росія? Лавров сказав чітко, ось текст новини: «За словами Лаврова, який зараз перебуває з візитом на сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, Росія готова до «врегулювання проблеми на основі усунення корінних причин української кризи» – відмови України від вступу до НАТО, а також скасування закону про українську мову як державну та закону про заборону Московського патріархату, які, на думку голови МЗС РФ, «утискають російськомовне населення».

Ідея геноцидної війни полягає в тому, щоб українців вбити, вигнати в еміграцію чи русифікувати.

І тому підтримка української культури і церкви означає збереження нації, формування патріотизму і самосвідомості для захисту країни і пояснення необхідності міжнародної підтримки. Світ усвідомлює, що ми не росіяни і маємо право на державу.

І тому я проти так званих показних перевірок на українських культурних подіях і перед храмами. Це не сприяє мобілізації зовсім. Навпаки.

У ці дні у Києві далі знімають ще вчора російськомовні гумористичні шоу. Але там ніхто нікого не перевіряє. Мобілізація часто буває несправедливою.

Наприклад ще до вчора мобілізували хворих молодих людей до 25 років, але не рухали здорових. Ми змінили закон лише на минулому тижні.

Я не виправдовую ухилянтів. Навпаки. І перевірки у дорогих клубах та ресторанах логічні. Але не на українських культурних заходах. Їх насправді не так багато. Є значно ефективніші способи призивати в армію. Будь-яке послаблення нашої культури – це робота на ворога, який прямо каже, що воює, щоб її знищити.

Усі ці знущання з Жадана, який веде програму на армійському радіо, фотожаби на Вакарчука – свідчення дикого провінціоналізму і безкультур'я. І шлях до знищення держави.