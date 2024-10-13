Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

Будь-яке послаблення нашої культури – це робота на ворога

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ виборюють майбутнє для України
фото: ЗСУ

«Ідея геноцидної війни полягає в тому, щоб українців вбити, вигнати в еміграцію чи русифікувати»

Отже, що хоче Росія? Лавров сказав чітко, ось текст новини: «За словами Лаврова, який зараз перебуває з візитом на сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, Росія готова до «врегулювання проблеми на основі усунення корінних причин української кризи» – відмови України від вступу до НАТО, а також скасування закону про українську мову як державну та закону про заборону Московського патріархату, які, на думку голови МЗС РФ, «утискають російськомовне населення».

Ідея геноцидної війни полягає в тому, щоб українців вбити, вигнати в еміграцію чи русифікувати.

І тому підтримка української культури і церкви означає збереження нації, формування патріотизму і самосвідомості для захисту країни і пояснення необхідності міжнародної підтримки. Світ усвідомлює, що ми не росіяни і маємо право на державу.

І тому я проти так званих показних перевірок на українських культурних подіях і перед храмами. Це не сприяє мобілізації зовсім. Навпаки.

У ці дні у Києві далі знімають ще вчора російськомовні гумористичні шоу. Але там ніхто нікого не перевіряє. Мобілізація часто буває несправедливою.

Наприклад ще до вчора мобілізували хворих молодих людей до 25 років, але не рухали здорових. Ми змінили закон лише на минулому тижні.

Я не виправдовую ухилянтів. Навпаки. І перевірки у дорогих клубах та ресторанах логічні. Але не на українських культурних заходах. Їх насправді не так багато. Є значно ефективніші способи призивати в армію. Будь-яке послаблення нашої культури – це робота на ворога, який прямо каже, що воює, щоб її знищити.

Усі ці знущання з Жадана, який веде програму на армійському радіо, фотожаби на Вакарчука – свідчення дикого провінціоналізму і безкультур'я. І шлях до знищення держави.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія радіо закон мобілізація робота влада столиця населення росіяни знущання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна закінчиться якимись угодами, вважає розвідник
Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією
Сьогодні, 14:24
Фінляндія випустить для своїх громадян посібник на випадок війни
Фінляндія готується до ймовірної війни: для громадян випустять довідник
Вчора, 22:47
Безвізовий режим поширюється на громадян Грузії, які прибувають у Російську Федерацію для роботи або тимчасового перебування
Путін спростив правила перетину кордону для громадян Грузії
10 жовтня, 16:33
Путін нагородив Лукашенка за «виняткові заслуги»
Путін відзначив Лукашенка найвищою державною нагородою Росії
9 жовтня, 21:29
У Росії не працює не тільки онлайн-мовлення цих телеканалів, але й телевізійне
Залишили росіян без Скабєєвої: українські хакери вимкнули пропагандистські телеканали у РФ
7 жовтня, 13:38
Чиновник (праворуч) і далі бачить свою роботу в районі, тому хоче після повернення з війни далі працювати в органах місцевого самоврядування
У Росії голова району із Забайкалля піде на війну, аби купити квартиру
2 жовтня, 22:10
Марк Рютте став новим генсеком НАТО
Новий Генсек НАТО Марк Рютте: що відомо про нього та ставлення до України
1 жовтня, 07:40
У Путіна залишилося мало часу, щоб вирішити проблему Курська
Курська операція. Ми наблизилися до важливого моменту
29 вересня, 17:00
Мешканці Барселони періодично виступають проти надмірної кількості туристів
Туристів у світі ще ніколи не було так багато – ЗМІ
17 вересня, 06:00

Микола Княжицький

Будь-яке послаблення нашої культури – це робота на ворога
Будь-яке послаблення нашої культури – це робота на ворога
Хто рятуватиме Україну від демографічної катастрофи
Хто рятуватиме Україну від демографічної катастрофи
Українсько-польські стосунки не є настільки трагічними. І ось чому
Українсько-польські стосунки не є настільки трагічними. І ось чому
Telegram заборонили? Для цього потрібен закон... якого немає
Telegram заборонили? Для цього потрібен закон... якого немає
Чи готова Україна до повернення біженців?
Чи готова Україна до повернення біженців?
Що спільного між шлюбом у «Дії» та ліцензією на знищення памʼяток культури
Що спільного між шлюбом у «Дії» та ліцензією на знищення памʼяток культури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 жовтня: ситуація на фронті
39K
Відомий військовий, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького звернувся до українців
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 жовтня 2024
26K
Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією
22K
Прогноз магнітних бур на 13-15 жовтня: якою буде сонячна активність
19K
Розвіднику вдалося втекти з російського полону та повернутися до своїх

Новини

План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Більшість регіонів країни накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 06:22
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Перевірки ТЦК після концерту «Океана Ельзи». Реакція військових
Вчора, 15:08
Рейд ТЦК під час концерту в Києві та вибухи в Курчатові: головне за ніч
Вчора, 07:00
В Україні прогнозують хмарно з проясненням: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua