Уряд спростить оплату штрафів за порушення військового обліку: деталі

Оплатити штраф за порушення військового обліку можна буде онлайн зі знижкою

Українці онлайн зможуть сплачувати штрафи за порушення військового обліку без необхідності відвідувати ТЦК. Верховна Рада розгляне відповідний законопроєкт №12093. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, інформує «Главком».

«Майже 4 мільйони українців зараз є користувачами «Резерв+», і виявляється, що достатньо частим запитом є можливість оплатити штраф без походу в ТЦК. І, як ви знаєте, зараз деякі наші користувачі бачать відмітку «порушення правил військового обліку». Це дуже важливо, тому що раніше, коли не було застосунку «Резерв+», ніхто не мав можливості бачити, що така відмітка є. Зараз така можливість є, і власне закон №12093 пропонує звільнити наших громадян від фізичного візиту в ТЦК для того, щоб оплатити штраф», – розповіла Черногоренко.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації, в кілька кліків у застосунку можна буде сплатити штраф та оновити свої дані: «Законопроєкт 12093 усуває цю бюрократичну перешкоду і для того, щоб не було необхідності йти фізичного в ТЦК, стояти в чергах, брати квитанцію, оплачувати і приносити підтвердження, ви робите це в декілька кліків прямо в своєму застосунку. Більше того, це можливо зробити зі знижкою 50%».

Нагадаємо, що від початку року відкрито 9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку. Це майже стільки ж, як за весь 2023 рік – 10 541 провадження. Попри те, що боргів за штрафи більшає, українці не поспішають їх сплачувати.

Як повідомлялося, Міністерство оборони планує ввести функцію онлайн-оплати штрафів у застосунку «Резерв+» за порушення військового обліку.