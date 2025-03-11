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Уряд спростить оплату штрафів за порушення військового обліку: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уряд спростить оплату штрафів за порушення військового обліку: деталі
Українці в кілька кліків зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку та оновити свої дані
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Оплатити штраф за порушення військового обліку можна буде онлайн зі знижкою

Українці онлайн зможуть сплачувати штрафи за порушення військового обліку без необхідності відвідувати ТЦК. Верховна Рада розгляне відповідний законопроєкт №12093. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, інформує «Главком».

«Майже 4 мільйони українців зараз є користувачами «Резерв+», і виявляється, що достатньо частим запитом є можливість оплатити штраф без походу в ТЦК. І, як ви знаєте, зараз деякі наші користувачі бачать відмітку «порушення правил військового обліку». Це дуже важливо, тому що раніше, коли не було застосунку «Резерв+», ніхто не мав можливості бачити, що така відмітка є. Зараз така можливість є, і власне закон №12093 пропонує звільнити наших громадян від фізичного візиту в ТЦК для того, щоб оплатити штраф», – розповіла Черногоренко.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації, в кілька кліків у застосунку можна буде сплатити штраф та оновити свої дані: «Законопроєкт 12093 усуває цю бюрократичну перешкоду і для того, щоб не було необхідності йти фізичного в ТЦК, стояти в чергах, брати квитанцію, оплачувати і приносити підтвердження, ви робите це в декілька кліків прямо в своєму застосунку. Більше того, це можливо зробити зі знижкою 50%».

Нагадаємо, що від початку року відкрито 9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку. Це майже стільки ж, як за весь 2023 рік – 10 541 провадження. Попри те, що боргів за штрафи більшає, українці не поспішають їх сплачувати.

Як повідомлялося, Міністерство оборони планує ввести функцію онлайн-оплати штрафів у застосунку «Резерв+» за порушення військового обліку.

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Теги: мобілізація військовозобов'язаний законопроєкт ТЦК штраф Україна українці

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